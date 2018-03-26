Российская певица, запрещенная в Украине, рассказала о наркотической зависимости

На запрещенные препараты она "подсела" после развода с мужем

Скандальная российская певица Лолита Милявская, которой запретили въезд в Украину, рассказала о своей наркотической зависимости. По словам исполнительницы, она принимала запрещенные препараты после развода с экс-супругом Александром Цекало. Об этом артистка сообщила в передаче "Привет, Андрей", пишет издание Дни.ру.

"Да, у меня была наркотическая зависимость в те периоды, но совсем короткая. Это даже была не зависимость. Где-то в 40 я начала, в 41 закончила и больше ни к чему подобному не прикасалась. Слава Богу, рядом не было людей, которые бы познакомили меня с другими разновидностями препаратов", - поделилась Лолита.

В тот период жизни певица часто общалась с психологом. Хороший специалист научил ее справляться с трудностями и постепенно душевное состояние Милявской пришло в норму.

Фото: Лолита Милявская и Александр Цекало (wordyou.ru)

Напомним, что пара прожила вместе двенадцать лет. Но поженились они только благодаря появлению на свет их дочери Евы. Официально брак был зарегистрирован в 1999 году, но это продлилось не так уж и долго. Через три месяца супружеской жизни звездная пара подала на развод. Развод дался Лолите очень тяжело.

Как ранее писал Styler, российская певица Лолита Милявская, которой запретили въезд в Украину, шокировала поклонников своим танцем.

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