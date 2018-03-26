Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Российская певица, запрещенная в Украине, рассказала о наркотической зависимости

STYLERЗвёзды        26.03.2018 - 08:31
Фото: Лолита Милявская (lolita.su)
Фото: Лолита Милявская (lolita.su)

На запрещенные препараты она "подсела" после развода с мужем

Скандальная российская певица Лолита Милявская, которой запретили въезд в Украину, рассказала о своей наркотической зависимости. По словам исполнительницы, она принимала запрещенные препараты после развода с экс-супругом Александром Цекало. Об этом артистка сообщила в  передаче "Привет, Андрей", пишет издание Дни.ру.

"Да, у меня была наркотическая зависимость в те периоды, но совсем короткая. Это даже была не зависимость. Где-то в 40 я начала, в 41 закончила и больше ни к чему подобному не прикасалась. Слава Богу, рядом не было людей, которые бы познакомили меня с другими разновидностями препаратов", - поделилась Лолита.

В тот период жизни певица часто общалась с психологом. Хороший специалист научил ее справляться с трудностями и постепенно душевное состояние Милявской пришло в норму.

Фото: Лолита Милявская и Александр Цекало (wordyou.ru)

Напомним, что пара прожила вместе двенадцать лет. Но поженились они только благодаря появлению на свет их дочери Евы. Официально брак был зарегистрирован в 1999 году, но это продлилось не так уж и долго. Через три месяца супружеской жизни звездная пара подала на развод. Развод дался Лолите очень тяжело.

Как ранее писал Styler, российская певица Лолита Милявская, которой запретили въезд в Украину, шокировала поклонников своим танцем. 

Жан Рено побывал в Киеве (video.rbc.ua)

"Весна или возрастное?": Лолита Милявская шокировала поклонников своим танцем "На 7-м месяце": Лолита обиделась на Лободу из-за тайной беременности (видео)
Теги: Лолита
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top