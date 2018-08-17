Руслана готує великий проект до Дня Незалежності в столиці Гетьманщини

Руслана (фото: facebook.com/ruslana.official)

Концерт відбудеться на площі перед палацом гетьмана Розумовського

23 серпня о столиці Гетьманщини, Батурині, відбудеться великий благодійний проект Руслани - фестиваль "Батурин. Ренесанс Незалежності". Безкоштовний концерт пройде на площі перед палацом гетьмана Розумовського.

"День Незалежності - це те свято, яке всі українці святкують серцем. У нас є свій маленький слоган: "Україна - там, де ми". Цього року мені захотілося на День Незалежності бути саме тут! Просто відчути себе українкою, на своїй землі, серед близьких по пісні, близьких по духу", - розповіла Руслана.

Афіша (Master Management)

До проекту Руслана долучила багатьох друзів-артистів: Сашко Положинський та гурт "Тартак", Тоня Матвієнко, українські віртуози Василь Попадюк та Олесь Журавчак, гурт "Kozak Sistem", Katya Chilly, шоу-балет "Життя".

Концерт Руслани та українських зірок відбудеться із симфонічним оркестром "Київська Камерата". Ведучий Тімур Мірошниченко. Кожен артист подарує глядачам частинку своєї душі, справжнє свято державності і єднання. Автор ідеї та продюсер проекту - Руслана.

"День Незалежності - особливе свято. Для кожного українця, для мене, для кожного з вас. Ми чекаємо, щоб зібратися разом і відчути дух нашої країни, відчути те, що нас об'єднує понад усе. Це День народження нашої країни, народження наших надій, мрій. У цей день ми чекаємо особливої музики. Особливих концертів. І безперечно, найкраще робити ці особливі концерти в особливих місцях - місцях, де творилася Українська Держава, місцях, де ми розуміємо, заради чого ми боремося за неї так віддано", - зауважила Руслана.

Афіша (Master Management)

"Батурине, дай нам натхнення та енергію свободи! 23 серпня я чекаю всіх вас на особливий концерт. Де зберемося ми, всі музиканти, і по-чесному заспіваємо для кожного з вас на честь України. Живий симфонічний оркестр, рок-гурти, мої друзі і колеги. Це унікальне місце. Палац гетьмана Розумовського. Унікальне тим, що там створювалася українська держава. Вже тоді ми були Європою. Давайте згадаємо це, щоб ми розуміли, куди нам рухатися далі. З прийдешнім Днем Незалежності. Я чекаю вас у Батурині", - додала співачка.

Більше деталей про проект можна дізнатися на офіційній сторінці Руслани в Facebook.

Раніше Руслана Лижичко похвалилася підтягнутим тілом.