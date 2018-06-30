Руслана показала архівні фото 20-річної давності зі зйомок кліпу на пісню "Світанок"

В цьому році відома пісня української співачки відзначає свій 20-річний ювілей

Відома українська співачка Руслана порадувала шанувальників унікальною для її творчості датою. З'ясувалося, що в 2018 році одна з найвідоміших пісень Руслани – "Світанок" - відзначає своє 20-річчя. Саме у далекому 1998 році українці вперше побачили кліп на легендарну пісню.

"Рівно 20 років тому на екрани вийшли пісня і відео Світанок, у кінотеатрах та телебаченні, на радіо та у публічних місцях, всюди звучала пісня з рядками, що стали хітом і звучать досі: "Де він, мій День, де мій Світанок, де Сонце зійде..." Виросло ціле покоління. І сьогодні ми співаємо Світанок вже більше, ніж як пісню. Як наш гімн оптимізму, віри, що колись прийде, настане Український Світанок, світанок наших надій, мрій, сподівань, які оживуть у реальному житті", - повідомила на своїй facebook-сторінці Руслана.

Спеціально до цієї дати Руслана опублікувала архівні фото зі зйомок кліпу "Світанок".

Руслана 20 років тому (фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko)

За словами співачки, цей кліп дійсно з'єднав Схід і Захід України.

"Дивна річ, але ідея створення кліпу “Світанок” об'єднала Захід і Схід України. Цікава була ситуація, коли ми приїхали зі зйомками до Львова, в Карпати, то почули: "Руслано, чому кіногрупа з Донецька, невже нікого у Львові не можна було знайти?". А коли приїхали в Донецьк там почали дорікати: “Чому Руслана? Невже Ви не маєте кого в Донецьку спонсорувати?” Спочатку це було досить великим непорозумінням для оточуючого середовища з обох сторін. Але у процесі цієї роботи все змінилося - у творчих людей не існує поняття регіонів, географії. Та й Україна у нас одна. Була і буде!" - зазначила Руслана.

Команда зйомок кліпу "Світанок" (фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko)

Раритетні кадри зі зйомок кліпу на пісню "Світанок" (фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko)

"Кліп був знятий повністю командою з Донецька, знімали у Карпатах, у Львові, та перші кадри музичного відео були зняті на центральній площі українського Донецька. Режисер - Коля Михайлов! Один з найталановитіших режисерів України, без перебільшення. Світанок дав можливість реалізувати себе дуже багатьом людям. А коли ми його створювали, ми були просто романтиками, львівськими музикантами, що сиділи у студії у центрі Львова на площі Міцкевича і, безмежно мріючи, втілювали свої ідеї у музиці", - ділиться спогадами Руслана.

Руслана в 1998 році (фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko)

Раритетні кадри зі зйомок кліпу на пісню "Світанок" (фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko)

Також співачка коротко розповіла, як саме знімався легендарний кліп.

"Кліп "Світанок" - це старовинні нічні вулиці Львова! Це складні режимні зйомки в Карпатах, коли треба було "зловити" світанок і сонце на висоті 1 500 метрів, в одній із наймальовничіших місцевостей Карпат в Закарпатській області над Раховом, поблизу кордону з Румунією, в Синьогір'ї (назва через сині гори, вкриті густими лісами) в самому географічному центрі Європи, коли сонце сходило їз –за найвищої гори Українських Карпат – Говерли. Дивлячись на неї, я співала "Де він мій день, де мій Світанок, де сонце зійде…" Щодня впродовж двох тижнів у Карпатах, сонце вставало трохи раніше. Можливо, трохи швидше, ніж того хотів оператор Сергій Тимофєєв", - поділилася зворушливими спогадами Руслана.

Руслана - Світанок (відео: youtube/RuslanaTube)

Руслана в Карптаха під час зйомок кліпу на пісню "Світанок" (фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko)

Нагадаємо, під час святкування свого 45-річчя Руслана запросила до себе додому журналістів, де показала, як використовує для своїх потреб "зелену" енергетику. Співачка всіляко закликає берегти природу.