Найбажаніші красені Голлівуду вразили спільним фото

Відомі актори захопили мережа
Знамениті голлівудські актори 54-річний Бред Пітт і 43-річний Леонардо ДіКапріо вразили шанувальників спільним знімком. Відповідне фото опублікував на своїй офіційній сторінці в соцмережі Instagram зірка "Титаніка".
На знімку актори стоять у схожих позах біля старої будівлі з колонами. Судячи з публікації актора, мова йде про новий фільм легендарного режисера Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood). Картина з'явиться на екранах в серпні 2019 року.
"First look. #OnceUponATimeInHollywood (Перший перегляд. Одного разу в Голлівуді – ред.)", - написав ДіКапріо.
Фото: Леонардо Дікапріо і Бред Пітт (instagram.com/leonardodicaprio)
Знімок прокоментували багато користувачів мережі:
"Не можу дочекатися".
"Вау!".
"Дві легенди".
"Я не можу повірити, що це відбувається. Кожен раз, коли я бачу вас разом, моє серце розривається на дві частини, перегляд усього фільму ставить моє життя під загрозу".
"Епічне фото".
"Мрії збуваються".
"Чудово".
Скріншот поста (instagram.com/leonardodicaprio)
Скріншот коментарів (instagram.com/leonardodicaprio)
Раніше повідомлялося, що Леонардо Дікапріо і Бред Пітт зніметься в новому фільмі Тарантіно.
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