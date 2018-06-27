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Найбажаніші красені Голлівуду вразили спільним фото

STYLERЗірки        27.06.2018 - 23:15
Фото: pixabay.com/12019
Фото: pixabay.com/12019

Відомі актори захопили мережа

Знамениті голлівудські актори 54-річний Бред Пітт і 43-річний Леонардо ДіКапріо вразили шанувальників спільним знімком. Відповідне фото опублікував на своїй офіційній сторінці в соцмережі Instagram зірка "Титаніка".

На знімку актори стоять у схожих позах біля старої будівлі з колонами. Судячи з публікації актора, мова йде про новий фільм легендарного режисера Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood). Картина з'явиться на екранах в серпні 2019 року.

"First look. #OnceUponATimeInHollywood (Перший перегляд. Одного разу в Голлівуді – ред.)", - написав ДіКапріо.

Фото: Леонардо Дікапріо і Бред Пітт (instagram.com/leonardodicaprio)

Знімок прокоментували багато користувачів мережі:

"Не можу дочекатися".

"Вау!".

"Дві легенди".

"Я не можу повірити, що це відбувається. Кожен раз, коли я бачу вас разом, моє серце розривається на дві частини, перегляд усього фільму ставить моє життя під загрозу".

"Епічне фото".

"Мрії збуваються".

"Чудово".

Скріншот поста (instagram.com/leonardodicaprio)

Скріншот коментарів (instagram.com/leonardodicaprio)

Раніше повідомлялося, що Леонардо Дікапріо і Бред Пітт зніметься в новому фільмі Тарантіно.

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Теги: Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт
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