Самые желанные красавцы Голливуда впечатлили совместным фото

Известные актеры восхитили сеть

Знаменитые голливудские актеры 54-летний Брэд Питт и 43-летний Леонардо ДиКаприо впечатлили поклонников совместным снимком. Соответствующее фото опубликовал на своей официальной странице в соцсети Instagram звезда "Титаника".

На снимке актеры стоят в похожих позах около старого здания с колоннами. Судя по публикации актера, речь идет о новом фильме легендарного режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood). Картина появится на экранах в августе 2019 года.

"First look. #OnceUponATimeInHollywood (Первый просмотр. Однажды в Голливуде – ред.)", - написал ДиКаприо.

Фото: Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт (instagram.com/leonardodicaprio)

Снимок прокомментировали многие пользователи сети:

"Не могу дождаться".

"Вау!".

"Две легенды".

"Я не могу поверить, что это происходит. Каждый раз, когда я вижу вас вместе, мое сердце разрывается на две части, просмотр всего фильма ставит мою жизнь под угрозу".

"Эпическое фото".

"Мечты сбываются".

"Чудесно".

Скриншот поста (instagram.com/leonardodicaprio)

Скриншот комментариев (instagram.com/leonardodicaprio)

Ранее сообщалось, что Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт снимутся в новом фильме Тарантино.

