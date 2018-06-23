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"Вважають своїми": російський боксер висловився про ставлення росіян до Усика і Ломаченка

STYLERЗірки        23.06.2018 - 07:03
Олександр Усик (фото: РБК-Україна)
Олександр Усик (фото: РБК-Україна)

Мурат Гассієв висловився про майбутній бій з Олександром Усиком

Російський боксер Мурат Гассієв, якому належить провести бій з українським чемпіоном Олександром Усиком, заявив, що росіяни вважають українського спортсмена "своїм". Про це Гассієв написав у своєму Instagram-акаунті.

Нагадаємо, що фінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) у першій важкій вазі між Усиком та Гассієвим пройде 21 липня в Москві. Поєдинок відбудеться на головній критій арені столиці РФ - спортивному комплексі "Олімпійський".

"Думаю, в "Олімпійському" вболівальників Усика буде як мінімум не менше, ніж моїх. Олександра в Росії прекрасно знають, люблять і вважають своїм, як і Василя Ломаченка, Геннадія Головкіна. А тому розмови про виступ "на території суперника" тут не дуже доречні", - написав Гассієв.

Мурат Гассієв (фото: instagram.com/murat_gassiev)

Також росіянин сказав, що якщо б організатори вирішили, що треба проводити бій "в Києві, в Берліні чи на Місяці", він готовий був би летіти туди. Спортсмен додав, що йому "по-справжньому не подобається, що деякі намагаються втягнути наш бій в якісь політичні з'ясування і розборки".

"До речі, уболівальникам Олександра Усика дістатися до Москви теж буде простіше і дешевше, ніж до багатьох міст Європи", - написав Мурат.

Нагадаємо, нещодавно російський журналіст Юрій Дудь розгнівав мережу словами про "братній народ".

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Теги: Олександр Усик, Василь Ломаченко
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