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"Секс і нічого особистого": Притула розповів про свій дебют у кіно

STYLERЗірки        27.03.2018 - 14:40
Сергій Притула (РБК-Україна)
Сергій Притула (РБК-Україна)

Шоумен грає друга головного героя

Відомий український актор, шоумен і ведучий Сергій Притула дебютував у кіно.

За його словами, зйомки в повнометражному фільмі - це нова сторінка його життя.

Нещодавно ж Притула поділився подробицями роботи над українською романтичною комедією "Секс і нічого особистого", зйомки якої відбуваються у Львові та Празі.

"Мій персонаж - це роль другого плану, я граю друга головного героя. Його присутність в сюжеті, хоча і не головна, але важлива. Відмінність між зйомочними майданчиками телешоу і повнометражного фільму тотальна. Коли ти за чотири години зйомки телешоу робиш дві години програми в ефір - це одне. А коли за 12 годин знімання робиш 2-2,5 хвилини кінопродукту - це зовсім інше", - цитує Притулу портал TOCHKA.net.

Сергій Притула (РБК-Україна)

До речі, Притула не тільки спробував себе в якості актора, але й працював над сценарієм стрічки разом з акторами шоу "Вар'яти".

"У "Вар'яти-шоу" ми знімаємо ті мініатюри, які вже були випробувані на концертах. У випадку з фільмом, ми писали тексти, діалоги, не маючи можливості їх десь обкатати. Плюс, є ще бачення картинки режисером. Зрештою, навіть те, що робили ми, набуває зовсім інший вигляд", - додав Сергій.

Прем'єра комедії "Секс і нічого особистого" запланована на 14 лютого 2019 року.

Раніше Сергій Притула розповів про забавну витівку сина.

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Теги: Сергій Притула
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