"Секс і нічого особистого": Притула рассказал о своем дебюте в кино

Шоумен играет друга главного героя

Известный украинский актер, шоумен и ведущий Сергей Притула дебютировал в кино.

По его словам, съемки в полнометражном фильме это новая страница его жизни.

Недавно же Притула поделился подробностями работы над украинской романтической комедией "Секс і нічого особистого", съемки которой проходят во Львове и Праге.

"Мой персонаж - это роль второго плана, я играю друга главного героя. Его присутствие в сюжете, хотя и не главная, но важная. Отличие между съемочными площадками телешоу и полнометражного фильма тотальное. Когда ты за четыре часа съемки телешоу делаешь два часа программы в эфир - это одно. А когда за 12 часов съема делаешь 2-2,5 минуты кинопродукта - это совсем другое", - цитирует Притулу портал TOCHKA.net.

Сергей Притула (РБК-Украина)

Кстати, Притула не только испытал себя в качестве актера, но и работал над сценарием ленты вместе с актерами шоу "Вар’яти".

"В "Вар’яти-шоу" мы снимаем те миниатюры, которые уже где-то были обкатаны на концертах. В случае с фильмом, мы писали тексты, диалоги, не имея возможности их где-то обкатать. Плюс, есть еще видение картинки режиссером. В конце концов, даже то, что делали мы, приобретает совсем другой вид", - добавил Сергей.

Премьера комедии "Секс і нічого особистого" запланирована на 14 февраля 2019 года.

Ранее Сергей Притула рассказал о забавной выходке сына.