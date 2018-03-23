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"Секс і нічого особистого": Данилко вирішив спробувати себе в новому амплуа

STYLERЗірки        23.03.2018 - 15:33
Фото: Андрій Данилко (РБК-Україна)
Фото: Андрій Данилко (РБК-Україна)

За словами продюсера, роль Данилко буде сюрпризом

Український артист Андрій Данилко, який відомий своїм образом провідниці Вєрки Сердючки, зніметься в кіно. Це буде комедія під назвою "Секс і нічого особистого". Про це повідомляє ТСН.

Як розповів генеральний продюсер кінострічки Влад Ряшин, роль артиста буде сюрпризом для глядачів.

"Андрій Михайлович Данилко дійсно буде зніматися у фільмі, причому в дуже несподіваній ролі. Вона буде маленькою, але яскравою. Сам Андрій поставився до цього з великим ентузіазмом. Пару місяців тому, ми з ним випадково зустрілися в Києві, я запропонував йому роль у нашому фільмі, на що Андрій дав позитивну відповідь", - розповів Ряшин.

"Секс і нічого особистого" – це адаптація відомого формату "Моє незграбне сексуальне пригода".

Державна підтримка картини становить 13 мільйонів гривень при загальному бюджеті в 26 мільйонів.

Прем'єру комедії обіцяють на 14 лютого 2019 року.

Як раніше писав Styler, Андрій Данилко оцінив акторські здібності українських політиків.

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Теги: Андрій Данилко
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