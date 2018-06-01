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"Сексуальність - вона працює": Олена Темнікова розповіла про сексуальну експлуатацію

STYLERЗірки        01.06.2018 - 16:33
Фото: скріншот youtube
Фото: скріншот youtube

Артистка розповіла про роботу в групі Serebro

Виконавиця Олена Темнікова розповіла, що учасниць групи Serebro змушували надягати відверті наряди, хоча сама артистка не була задоволена своїм образом. Про це вона повідомила в інтерв'ю порталу tengrinews.

Журналіст поцікавився у Темникової, чи подобався їй образ "співаючих трусів", який пов'язували з учасницями групи. Вона зізналася, що просила продюсера вибрати для дівчат інші сценічні костюми. "Звичайно, я розуміла, що про нас думають. Хоча це був всього лише образ, мені в ньому було непросто, якщо відверто. Я просила мене якось прикривати, але ти ж розумієш, сексуальність - вона працює", - сказала співачка.

"Це були особисто мої комплекси. Я зазвичай вихована, але я завжди соромилася свого тіла, і до сих пір [соромлюся]. Мені було дуже важко носити щось вище коліна, мені дуже некомфортно було в декольте. Я пам'ятаю, як у нас були красиві, яскраві, короткі сукні, і мене лаяли, що я кожні тридцять секунд своє вниз натягала", - зазначила артистка.

Нагадаємо, що Селена Гомес розповіла, як Тейлор Свіфт змінила її життя.

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Теги: співачка, секс скандал, группа
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