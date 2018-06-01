"Сексуальность — она работает": Елена Темникова рассказала о сексуальной эксплуатации

Артистка рассказала о работе в группе Serebro

Исполнительница Елена Темникова рассказала, что участниц группы Serebro заставляли надевать откровенные наряды, хотя сама артистка не была довольна своим образом. Об этом она сообщила в интервью порталу tengrinews.

Журналист поинтересовался у Темниковой, нравился ли ей образ "поющих трусов", который связывали с участницами группы. Она призналась, что просила продюсера выбрать для девушек другие сценические костюмы. "Конечно, я понимала, что о нас думают. Хотя это был всего лишь образ, мне в нем было непросто, если откровенно. Я просила меня как-то прикрывать, но ты же понимаешь, сексуальность — она работает", — сказала певица.

"Это были лично мои комплексы. Я обычно воспитана, но я всегда стеснялась своего тела, и до сих пор [стесняюсь]. Мне было очень тяжело носить что-то выше колена, мне очень некомфортно было в декольте. Я помню, как у нас были красивые, яркие, короткие платья, и меня ругали, что я каждые тридцать секунд свое вниз натягивала", — отметила артистка.

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