Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Серйозне ДТП: у Києві водій збив пішохода і поїхав

STYLERЗірки        22.03.2018 - 17:20
Швидка допомога (РБК-Україна)
Швидка допомога (РБК-Україна)

Аварія сталася на вулиці Вернадського

22 березня в Києві в результаті ДТП постраждала жінка-пішохід. Водій на чорній машині марки Lada в'їхав у Mitsubishi, який в цей час пропускав пішоходів. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

"Увага! Тільки що на Вернадського автомобіль Lada (№ AP2762BX) чорного кольору в'їхав в задню частину автомобіля Mitsubishi, який в цей час пропускав пішоходів. В результаті стався наїзд на жінку-пішохода. Відразу після аварії, Lada поїхала в бік проспекту Палладіна. Будь ласка, у випадку виявлення - терміново зателефонуйте 102", - сказано в повідомленні.

Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що в Київській області маршрутка з пасажирами вилетіла в кювет і перекинулася.

Хайп-таксі #2: "Ваше ставлення до маршруток" (відео: РБК-Україна)

ДТП у Харкові: свідок розповів подробиці смертельної аварії У салоні була дитина: у Харкові п'яний водій влаштував масштабне ДТП, тікаючи від "копів" (фото)
Теги: ДТП
Під Києвом вчителька прямо на уроці грубо принизила учня (відео)
"Не хоче мати нічого спільного": королева Єлизавета II назвала дружину свого сина "аморальною жінкою"
"Зверніть на мене увагу": Женя Галич зробив несподівану пропозицію Тіні Кароль
На Закарпатті заборонили носити маски і балаклави
On Top