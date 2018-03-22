Серйозне ДТП: у Києві водій збив пішохода і поїхав

Аварія сталася на вулиці Вернадського

22 березня в Києві в результаті ДТП постраждала жінка-пішохід. Водій на чорній машині марки Lada в'їхав у Mitsubishi, який в цей час пропускав пішоходів. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

"Увага! Тільки що на Вернадського автомобіль Lada (№ AP2762BX) чорного кольору в'їхав в задню частину автомобіля Mitsubishi, який в цей час пропускав пішоходів. В результаті стався наїзд на жінку-пішохода. Відразу після аварії, Lada поїхала в бік проспекту Палладіна. Будь ласка, у випадку виявлення - терміново зателефонуйте 102", - сказано в повідомленні.

Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)

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