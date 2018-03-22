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Серьезное ДТП: в Киеве водитель сбил пешехода и уехал

STYLERЗвёзды        22.03.2018 - 17:20
Скорая помощь (РБК-Украина)
Скорая помощь (РБК-Украина)

Авария произошла на улице Вернадского

22 марта в Киеве в результате ДТП пострадала женщина-пешеход. Водитель на черной машине марки Lada вьехал в Mitsubishi, который в это время пропускал пешеходов. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Внимание! Только что на Вернадского автомобиль Lada (№ AP2762BX) черного цвета въехал в заднюю часть автомобиля Mitsubishi, который в это время пропускал пешеходов. В результате произошел наезд на женщину-пешехода. Сразу после аварии, Lada уехала в сторону проспекта Палладина. Пожалуйста, в случае обнаружения - срочно позвоните 102", - сказано в сообщении.

Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что в Киевской области маршрутка с пассажирами вылетела в кювет и перевернулась.

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Теги: ДТП
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