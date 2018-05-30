У мережі з'явилися перші фото Анджеліни Джолі зі зйомок "Чаклунки-2"

Актриса приміряла роги

Актриса Ель Фаннінг поділилася в своєму Instagram селфі, на яких дуріє з Анджеліною Джолі на знімальному майданчику сиквела фільму "Чаклунка" Обидві артистки позують вже в гримі, а Джолі одягнена в білий халат і роги свого персонажа.

Відомо, що режисером другої частини "Чаклунки" став Хоакім Роннінг. "Кинопоиск" повідомляє, що сиквел розповість про події, які відбуваються через кілька років після подій оригінальної картини. Ймовірно, принцеса Аврора (Ель Фаннінг) і Малефісент (Анджеліна Джолі) будуть разом захищати ліс від зла.

Фото: скріншот instagram.com/ellefanning/

Також до складу акторів приєднається Мішель Пфайффер, Чіветель Еджіофор, Ед Скрейн, Роберт Ліндсей, Харріс Дікінсон.

Фото: скріншот instagram.com/ellefanning/

Дата прем'єри нової картини поки не оголошена.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі і Бред Пітт скандалять через майно.