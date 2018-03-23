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У мережі з'явився вирізаний епізод "Зоряних воєн" з принцами Уїльямом та Гарі (відео)

STYLERЗірки        23.03.2018 - 18:22
Фото: Принци Гаррі та Вільям (KensingtonRoyal twitter)
Фото: Принци Гаррі та Вільям (KensingtonRoyal twitter)

Принци зіграли ролі штурмовиків

В мережі опублікували епізод з фільму "Зоряні війни: Останні джедаї", вирізаний з остаточного варіанту картини, в якому принци Гаррі та Вільям зіграли ролі штурмовиків. Про це передає ТСН.

У цьому епізоді за спиною у персонажа, якого грає Джон Бойега, в костюмах і приховують особи шоломах імперських штурмовиків стоять британські принци Вільям і Гаррі.

Їх нелегко ідентифікувати в цій групі суворих сил Галактичної Імперії. Але два вищих штурмовиків - це королівські високості. Саме із-за надто високого зросту принців, вирізали епізод.

Відео: Принци Вільям і Гаррі в "Зоряних війнах" (youtube.com/
Zulhazreen Hazreen)

Нагадаємо, що принци Вільям і Гаррі дали чоловікам порада. Вони закликали чоловіків не приховувати і не ігнорувати свої психологічні проблеми.

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Теги: принц Гарри, принц Уильям, Зоряні війни
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