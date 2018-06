У Швеції відбулися похорони відомого діджея Avicii

Музиканта поховали через півтора місяця після його смерті

В Стокгольмі, Швеція, поховали популярного діджея Тіма Берглінга, більш відомого як Avicii. Про це пише американське видання The Daily Mail.

Траурна церемонія була закритою від сторонніх. На похороні були присутні тільки рідні і близькі друзі загиблого діджея.

Музиканта поховали на кладовищі Скогскиргодград на півдні міста. Воно входить до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Близький друг Avicii Jesse Waits опублікував у своєму Instagram прощальне фото з похорону музиканта.

Скріншот фото (instagram.com/jessecwaits)

Нагадаємо, музикант Тім Берглінг, більш відомий, як діджей Avicii пішов з життя 20 квітня в місті Маскат в Омані, де гостював у друзів. Йому було всього 28 років.

Офіційну причину смерті досі не повідомили.

Відомо, що в останні роки діджей страждав від проблем зі здоров'ям, йому діагностували панкреатит. Avicii переніс операцію по видаленню жовчного міхура і апендикса.

Крім того, музикант зловживав алкоголем.

Діджей Avicii починав кар'єру з реміксів. Він прославився у 2010 році завдяки над синглами My Feelings for You Seek Bromance, Blessed і Levels. У 2013 році журнал Forbes назвав його одним з найбільш високооплачуваних діджеїв в світі.

До речі, ми писали про те, що сім'я Avicii натякнула, що діджей міг покінчити з собою.

