В Швеции прошли похороны известного диджея Avicii

Музыканта похоронили спустя полтора месяца после его смерти

В Стокгольме, Швеция, похоронили популярного диджея Тима Берглинга, более известного как Avicii. Об этом пишет американское издание The Daily Mail.

Траурная церемония была закрытой от посторонних. На похоронах присутствовали только родные и близкие друзья погибшего диджея.

Музыканта похоронили на кладбище Скогскиргодград на юге города. Оно входит в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Близкий друг Avicii Jesse Waits опубликовал в своем Instagram прощальное фото с похорон музыканта.

Напомним, музыкант Тим Берглинг, более известный, как диджей Avicii ушел из жизни 20 апреля в городе Маскат в Омане, где гостил у друзей. Ему было всего 28 лет.

Официальную причину смерти до сих пор не сообщили.

Известно, что в последние годы диджей страдал от проблем со здоровьем, ему диагностировали панкреатит. Avicii перенес операцию по удалению желчного пузыря и аппендикса.

Кроме того, музыкант злоупотреблял алкоголем.

Диджей Avicii начинал карьеру с ремиксов. Он прославился в 2010 году благодаря синглам My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels. В 2013 году журнал Forbes назвал его одним из самых высокооплачиваемых диджеев в мире.

