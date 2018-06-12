В Швеции прошли похороны известного диджея Avicii

Музыканта похоронили спустя полтора месяца после его смерти
В Стокгольме, Швеция, похоронили популярного диджея Тима Берглинга, более известного как Avicii. Об этом пишет американское издание The Daily Mail.
Траурная церемония была закрытой от посторонних. На похоронах присутствовали только родные и близкие друзья погибшего диджея.
Музыканта похоронили на кладбище Скогскиргодград на юге города. Оно входит в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Близкий друг Avicii Jesse Waits опубликовал в своем Instagram прощальное фото с похорон музыканта.
Скриншот фото (instagram.com/jessecwaits)
Напомним, музыкант Тим Берглинг, более известный, как диджей Avicii ушел из жизни 20 апреля в городе Маскат в Омане, где гостил у друзей. Ему было всего 28 лет.
Официальную причину смерти до сих пор не сообщили.
Известно, что в последние годы диджей страдал от проблем со здоровьем, ему диагностировали панкреатит. Avicii перенес операцию по удалению желчного пузыря и аппендикса.
Кроме того, музыкант злоупотреблял алкоголем.
Диджей Avicii начинал карьеру с ремиксов. Он прославился в 2010 году благодаря синглам My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels. В 2013 году журнал Forbes назвал его одним из самых высокооплачиваемых диджеев в мире.
Кстати, мы писали о том, что семья Avicii намекнула, что диджей мог покончить с собой.
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