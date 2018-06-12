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В Швеции прошли похороны известного диджея Avicii

STYLERЗвёзды        12.06.2018 - 10:18
Фото: Диджей Аvicii (avicii.com)
Фото: Диджей Аvicii (avicii.com)

Музыканта похоронили спустя полтора месяца после его смерти

В Стокгольме, Швеция, похоронили популярного диджея Тима Берглинга, более известного как Avicii. Об этом пишет американское издание The Daily Mail.

Траурная церемония была закрытой от посторонних. На похоронах присутствовали только родные и близкие друзья погибшего диджея.

Музыканта похоронили на кладбище Скогскиргодград на юге города. Оно входит в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Близкий друг Avicii Jesse Waits опубликовал в своем Instagram прощальное фото с похорон музыканта.

Скриншот фото (instagram.com/jessecwaits)

Напомним, музыкант Тим Берглинг, более известный, как диджей Avicii ушел из жизни 20 апреля в городе Маскат в Омане, где гостил у друзей. Ему было всего 28 лет.

Официальную причину смерти до сих пор не сообщили.

Известно, что в последние годы диджей страдал от проблем со здоровьем, ему диагностировали панкреатит. Avicii перенес операцию по удалению желчного пузыря и аппендикса.

Кроме того, музыкант злоупотреблял алкоголем.

Диджей Avicii начинал карьеру с ремиксов. Он прославился в 2010 году благодаря синглам My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels. В 2013 году журнал Forbes назвал его одним из самых высокооплачиваемых диджеев в мире.

Кстати, мы писали о том, что семья Avicii намекнула, что диджей мог покончить с собой.

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Теги: похороны, умер, диджей
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