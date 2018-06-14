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Скандал в Голлівуді: Сильвестра Сталлоне звинуватили в домаганнях

STYLERЗірки        14.06.2018 - 12:59
Фото: Сильвестр Сталлоне (oscars.org)
Фото: Сильвестр Сталлоне (oscars.org)

Поліція направила справу в прокуратуру

Знаменитого актора Сильвестра Сталлоне звинуватили в сексуальних домаганнях. Про це повідомляє CNN з посиланням на представника прокуратури Грега Рислінга.

Знаменитого актора Сильвестра Сталлоне кілька жінок звинуватили в сексуальних домаганнях. Заяви в поліцію Санта-Моніки були написані ще в грудні 2017 року.

Дві жінки, чиї імена не розголошувалися, розповіли, що Сильвестр Сталлоне їх домагався. Перший випадок стався в 1986 році. Передбачувана жертва стверджує, що на момент домагання їй було всього 16 років. Друга жінка повідомила, що знаменитий актор накинувся на неї в 1990 році у власному офісі.

Тепер справа передана в прокуратуру Лос-Анжелеса.

Інцидент, про який згадується в заяві, стався ще в 1990 році. За законами штату Каліфорнія, термін давності цього злочину, навіть якщо буде доведено факт його вчинення, вже закінчився. Прокуратура повинна вирішити, чи висувати Сильвестру Сталлоне звинувачення чи ні.

Адвокат актора Мартін Стінгер заявив, що всі звинувачення голлівудська зірка заперечує.

"Це обурливо, що окружний прокурор і правоохоронні органи розголосили цю інформацію, тому що це змушує людей думати, що там дійсно щось було", - повідомив Сінгер.

До речі, ми писали про те, що Сильвестра Сталлоне звинуватили у зґвалтуванні.

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Теги: актор, домогательства, Сильвестр Сталлоне
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