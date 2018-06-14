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Скандал в Голливуде: Сильвестра Сталлоне обвинили в домогательствах

STYLERЗвёзды        14.06.2018 - 12:59
Фото: Сильвестр Сталлоне (oscars.org)
Фото: Сильвестр Сталлоне (oscars.org)

Полиция направила дело в прокуратуру

Знаменитого актера Сильвестра Сталлоне обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя прокуратуры Грега Рислинга.

Знаменитого актера Сильвестра Сталлоне несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах. Заявления в полицию Санта-Моники были написаны еще в декабре 2017 года.

Две женщины, чьи имена не разглашались, рассказали, что Сильвестр Сталлоне их домогался. Первый случай произошел в 1986 году. Предполагаемая жертва утверждает, что на момент домогательства ей было всего 16 лет. Вторая женщина сообщила, что знаменитый актер набросился на нее в 1990 году в собственном офисе.

Теперь дело передано в прокуратуру Лос-Анжелеса.

Инцидент, о котором упоминается в заявлении, произошел еще в 1990 году. По законам штата Калифорния, срок давности этого преступления, даже если будет доказан факт его совершения, уже закончился. Прокуратура должна решить, выдвигать ли Сильвестру Сталлоне обвинение или нет.

Адвокат актера Мартин Стингер заявил, что все обвинения голливудская звезда отрицает.

"Это возмутительно, что окружной прокурор и правоохранительные органы разгласили эту информацию, потому что это заставляет людей думать, что там действительно что-то было", - сообщил Сингер.

Кстати, мы писали о том, что Сильвестра Сталлоне обвинили в изнасиловании.

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Теги: актер, домогательства, Сильвестр Сталлоне
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