Скандальний актор Панін втік з Росії, залишивши величезні борги

Раніше суд заборонив йому залишати РФ

Скандальний російський актор Олексій Панін втік з Росії, залишивши величезні борги. Про це передають росЗМІ.

Суд заборонив Паніну, борги якого по аліментах перевищують мільйон рублів, залишати Росію. При цьому артист зізнався радіо "Говорить Москва", що встиг виїхати в Італію.

Все борги Паніна складають два мільйони рублів (914 407 грн). Актор каже, що він не може заплатити таку суму.

Наголошується, що пристави запустили процедуру оцінки його майна, після чого воно буде виставлено на торги.

Актор також повідомив, що перебуває в Італії для вирішення особистих питань. Він зізнався, що поки не знає дати свого повернення в Росію. Олексій зізнався, що вперше чує про постанову суддів, і єдине, що його хвилює, чи зможе він повернутися на батьківщину.

"Я перебуваю в Римі, в Італії. Ви там живете своїм життям. Я не в курсі ваших справ Росії. Мені не заборонили в'їзд випадково? Я можу повернутися?" – цитує артиста П'ятий канал.

40-річний Олексій Панін знявся в таких фільмах, як "Жмурки", "ДМБ", а також у серіалі "Солдати".

Нагадаємо, що скандальний російський актор Олексій Панін у своєму останньому інтерв'ю підтримав свого колегу Олексія Серебрякова, який заявив, що в РФ панує нахабство і хамство. Крім того, Панін сказав, що "Росії треба валити і любити її на відстані".