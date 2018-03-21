Померла знаменита ведуча Євробачення

Ведучій був 91 рік

У Великобританії померла відома ведуча Кеті Бойл у віці 91 року. Про це повідомляє The Daily Mail.

Кеті Бойл, яка народилася в Італії, прославилася тим, що чотири рази ставала ведучою пісенного конкурсу Євробачення (1960, 1963, 1968 та 1974 роках).

У 1946 році Бойл разом з батьками переїхала до Великобританії. Там вона почала кар'єру моделі. Серед іншого, вона працювала для Vogue. А в 1950-х зіграла кілька ролей у фільмах, зокрема в картинах "Правда про жінок" і "вбити".

Фото: Кеті Бойл (BazookaJoeDJ twitter)

Кеті Бойл часто виступала провідною різноманітних британських телешоу і церемоній вручення музичних призів, наприклад Ivor Novello Awards. Вона також вела програму Katie and Friends на радіо.

На додаток до Євробачення Бойл часто виступала провідною різноманітних британських телешоу і церемоній вручення музичних призів, наприклад, Ivor Novello Awards. Вона також вела програму Katie and Friends на радіо.

Нагадаємо, що помер відомий комік Джим Боуен.

Джим Боуен, уроджений Пітер Вільямс, почав свою кар'єру в 1971 році, а в 2011 вирішив запевнити свою телевізійну діяльність і пішов на пенсію.