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Скончалась знаменитая ведущая Евровидения

STYLERЗвёзды        21.03.2018 - 12:08
Фото: eurovision.tv
Фото: eurovision.tv

Ведущей был 91 год

В Великобритании скончалась известная ведущая Кэти Бойл в возрасте 91 года. Об этом сообщает The Daily Mail.

Кэти Бойл, которая родилась в Италии, прославилась тем, что четыре раза становилась ведущей песенного конкурса Евровидения (в 1960-м, 1963-м, 1968-м и 1974 годах).

В 1946 году Бойл вместе с родителями переехала в Великобританию. Там она начала карьеру модели. Среди прочего, она работала для Vogue. А в 1950-х сыграла несколько ролей в фильмах, в том числе в картинах "Правда о женщинах" и "Намерение убить".

Фото: Кэти Бойл (BazookaJoeDJ twitter)

Кэти Бойл часто выступала ведущей разнообразных британских телешоу и церемоний вручения музыкальных призов, например Ivor Novello Awards. Она также вела программу Katie and Friends на радио.

В дополнение к Евровидению Бойл часто выступала ведущей разнообразных британских телешоу и церемоний вручения музыкальных призов, к примеру, Ivor Novello Awards. Она также вела программу Katie and Friends на радио.

Напомним, что скончался известный комик Джим Боуэн.

Джим Боуэн, урожденный Питер Уильямс, начал свою карьеру в 1971 году, а в 2011 решил заверить свою телевизионную деятельность и ушел на пенсию.

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Теги: смерть
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