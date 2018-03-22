Все склалося: ONUKA представила новий альбом "MOZAЇKA"

Реліз платівки відбувся в день народження Нати Жижченко

22 березня ONUKA презентувала новий альбом "MOZAЇKA", який продовжує і розвиває ідеї двох попередніх релізів проекту - дебютного однойменного альбому і 4-трекового "VIDLIK".

За словами ідеолога ONUKA Нати Жижченко, "MOZAЇKA" - це історія про низку дивовижних збігів, збігів обставин і символів.

"MOZAЇKA" - цілісне полотно, зібране з сотень дрібних деталей та окремих фрагментів. У певному сенсі, це альбом-приквел, що дає повне уявлення про те, як побудовано Всесвіт ONUKA і, разом з тим, пояснює, чому цей Всесвіт влаштовано саме так.

ONUKA (фото: прес-служба групи)

Через "MOZAЇKA" проходить два основних лейтмотиви. Перший - особиста історія Нати. Її переживання, почуття, спогади. По-весняному свіжий танцювальний сингл "ХТО" присвячений коханій людині. Життєствердний "STRUM" (спільно з оркестром НАОНІ) - бабусі, ще однієї важливої людині в житті Нати.

Другий, дзеркальний лейтмотив альбому - реакція на навколишні події та явища. Вже не в центрі, але контрапунктом на "MOZAЇKA" знову виникає тема Чорнобиля. Але якщо пісня "1984" з міні-альбому "VIDLIK" була пронизливою і трагічною, то інструментальний номер "ARKA" звучить чарівно, заворожуюче. В ньому захоплення монументальністю "арки" - проекту "Укриття-2" (новий саркофаг для четвертого реактора Чорнобильської АЕС. - Прим. ред.).

Новий альбом ONUKA (YouTube/ONUKA)

Теми війни, тоталітарних режимів, агресії, нетерпимості у творчості ONUKA легко римуються з культовими творами XX століття - альбомом (і фільмом) "The Wall", книгами Оруелла і мелодекламаціями Анни Кларк.

Разом з тим, кожна пісня альбому - цілісне, концептуально завершене послання. Так, в "ALL FRIENDS", текст до якої був написаний Натою в день смерті Кузьми, відсилання до віршів Блока і Кірсанова. Слова приспіву "Ми як криги, надто крихкі" тонуть в гуркотах електронних барабанів, зроблених із звуків криги, що ламається.

Тільки у фіналі ми, нарешті, розуміємо: історія ONUKA розказана за всіма законами револьверної композиції. Все закінчується тим, з чого насправді все почалося. Це і є MOZAЇKA. Тільки зараз: все склалося.

Відео з YouTube/ONUKA

Нагадаємо, 21 березня Джамала презентувала "окриляючу" пісню.