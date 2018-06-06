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Смерть Леоніда Кантера: у Києві прощаються з режисером (фото)

STYLERЗірки        06.06.2018 - 10:17
Фото: Леонід Кантер (facebook.com/leonid.kanter.9)
Фото: Леонід Кантер (facebook.com/leonid.kanter.9)

Провести його в останню путь прийшли десятки людей

У Києві прощаються з режисером Леонідом Кантером, який за попередньою інформацією, застрелився в понеділок, 4 червня. Про це повідомляється Цензор.НЕТ.

Провести українського режисера в останню путь на Байкове кладовище прийшли десятки друзів Леоніда Кантера, його рідні та близькі. Як і просив режисер, прощалися з ним піснею.

У Леоніда Кантера залишились троє маленьких дітей і дружина Діана Карпенко. Карта Приватбанку для допомоги сім'ї: 4149 6293 9197 7428.

Фото: Прощання з Леонідом Кантером (censor.net.ua)

Леонід Кантер народився в Києві 27 липня 1981 року. Закінчив Київський природничо-науковий ліцей №145. На першому курсі університету працював журналістом та ведучим в Національній телекомпанії України.

У 2003 році заснував кіностудію "Лізард філмс", яка зняла близько 50 коротометражных, кілька повнометражних і документальних стрічок. Серед найвідоміших кіноробіт режисера – фільм про киборгах Донецького аеропорту, а також фільм "Міф", в якому розповідається про життя всесвітньо відомого оперного співака Василя Слепака, який залишив велику сцену, щоб стати воїном і віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів.

Нагадаємо, що прославився знаменитий режисер і мандрівник леонід Кантер.

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Теги: смерть, прощание
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