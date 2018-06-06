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Смерть Леонида Кантера: в Киеве прощаются с режиссером (фото)

STYLERЗвёзды        06.06.2018 - 10:17
Фото: Леонид Кантер (facebook.com/leonid.kanter.9)
Фото: Леонид Кантер (facebook.com/leonid.kanter.9)

Провести его в последний путь пришли десятки людей

В Киеве прощаются с режиссером Леонидом Кантером, который по предварительной информации застрелился в понедельник, 4 июня. Об этом сообщается Цензор.НЕТ

Провести украинского режиссера в последний путь на Байковое кладбище пришли десятки друзей Леонида Кантера, его родные и близкие. Как и просил режиссер, прощались с ним песней.

У Леонида Кантера остались трое маленьких детей и жена Диана Карпенко. Карта ПриватБанка для помощи семье: 4149 6293 9197 7428.

Фото: Прощание с Леонидом Кантером (censor.net.ua)

Леонид Кантер родился в Киеве 27 июля 1981 года. Окончил Киевский естественнонаучный лицей №145. На первом курсе университета работал журналистом и ведущим в Национальной телекомпании Украины.

В 2003 году основал киностудию "Лизард филмс", которая сняла около 50 коротометражных, несколько полнометражных и документальных лент. Среди самых известных киноработ режиссера – фильм о киборгах Донецкого аэропорта, а также фильм "Миф", в котором рассказывается о жизни всемирно известного оперного певца Василия Слепака, который покинул большую сцену, чтобы стать воином и отдал жизнь, защищая Украину от российских оккупантов.

Напомним, чем прославился знаменитый режиссер и путешественник леонид Кантер.

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Теги: смерть, прощание
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