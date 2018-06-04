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"Зі своїми батьками спілкувався суржиком": MELOVIN розповів, чому перейшов на українську мову

STYLERЗірки        04.06.2018 - 09:53
MELOVIN (фото: РБК-Україна)
MELOVIN (фото: РБК-Україна)

Артист зізнався, що завжди любив Україну, але нещодавно полюбив її в тисячу разів більше

Популярний український співак MELOVIN, що представляв нашу країну на Євробаченні 2018, розповів, чому перейшов на українську мову.

"Зі своїми батьками спілкувався суржиком. Це така собі мішанина російської і української. Мої батьки народилися у селі, пізніше перебралися в Одесу. Одеса - російськомовне місто, тож зі своїми друзями я спілкувався російською. Зараз надолужую вивчення української", - розповів музикант в інтерв'ю газеті "Високий Замок".

MELOVIN (фото: РБК-Україна)

Відзначимо, що в Лісабоні Костянтин Бочаров спілкувався з іноземним журналістам українською.

"Спілкуватися у Лісабоні українською було принциповим рішенням. Так, було надзвичайно важко, бо не маю практики. Зате, коли повернувся з Португалії, зрозумів, як гарно вмію говорити українською. Я завжди любив Україну, але після Євробачення полюбив її у тисячу разів більше. Зрозумів, що на мене покладено величну місію представляти мою країну, коли саме я тримаю у руках прапор моєї країни і люди кажуть: "Це - Україна, це - Melovin!", відчув неймовірне щастя, що народився в Україні. І дуже пишаюся цим", - зазначив артист.

MELOVIN. Шлях до перемоги

Раніше MELOVIN зробив заяву про концерти в Росії.

Пісня MELOVINа на Євробаченні 2018 зайняла 3-е місце по популярності серед глядачів Євробачення 2018: пісню MELOVIN'а зіграли на бандурі (відео)
Теги: MELOVIN
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