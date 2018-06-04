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"Со своими родителями общался на суржике": MELOVIN рассказал, почему перешел на украинский язык

STYLERЗвёзды        04.06.2018 - 09:53
MELOVIN (фото: РБК-Украина)
MELOVIN (фото: РБК-Украина)

Артист признался, что всегда любил Украину, но недавно полюбил ее в тысячу раз больше

Популярный украинский певец MELOVIN, представлявший нашу страну на Евровидении 2018, рассказал, почему перешел на украинский язык. 

"Со своими родителями общался на суржике. Это некая смесь русского и украинского. Мои родители родились в селе, позже перебрались в Одессу. Одесса - русскоязычный город, поэтому со своими друзьями я общался на русском. Сейчас наверстываю изучение украинского", - рассказал музыкант в интервью газете "Високий Замок".

MELOVIN (фото: РБК-Украина)

Отметим, что в Лиссабоне Константин Бочаров общался с иностранным журналистам на украинском.

"Общаться в Лиссабоне на украинском было принципиальным решением. Да, было чрезвычайно трудно, потому что не имею практики. Зато, когда вернулся из Португалии, понял, как хорошо умею говорить на украинском. Я всегда любил Украину, но после Евровидения полюбил ее в тысячу раз больше. Понял, что на меня возложена великая миссия представлять мою страну. Когда именно я держал в руках флаг моей страны и люди говорят: "Это - Украина, это - MELOVIN", почувствовал невероятное счастье, что родился в Украине. И очень горжусь этим", - отметил артист.

MELOVIN. Путь к победе

Ранее MELOVIN сделал заявление о концертах в России.

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Теги: MELOVIN
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