Солістка The Hardkiss заборонила дворічному синові дивитися мультики

Юлія Саніна хоче, щоб ранній розвиток дитини було максимально рухоме

Лідери групи The Hardkkiss Юля Саніна і Вал Бебко розповіли, що виховують сина без гаджетів. Про це пише 24 канал.

Солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна заявила, що хоче, щоб ранній розвиток дитини було максимально рухливе, і щоб дитина не був залежний від гаджетів. Співачка впевнена, що ранній розвиток у дитини має бути рухоме.

"Для дитини в цьому віці важливо бігати багато, тоді він буде здоровим, добре спати, добре їсти", - впевнена співачка.

Юлія Саніна розповіла, що гаджети - це зручний момент, щоб відволікти дитину в машині, або в ресторані. Але коли вона зрозуміла, що її малюк без мультиків не їсть, їй це дуже не сподобалося і Данило зараз мультиків не дивиться.

У чотири роки їх син піде в садок, а зараз відвідує спеціальні підготовчі заняття.

"Там вони, в основному, становлять різноманітні пазли, фігури, конструкції, вивчають різні цікаві для дітей теми", - розповіла солістка групи The Hardkiss.

Нагадаємо, солістка The Hardkiss приміряла образ героїні культової "Матриці".