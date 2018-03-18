Солистка The Hardkiss запретила двухлетнему сыну смотреть мультики

Юлия Санина хочет, чтобы раннее развитие ребенка было максимально подвижно

Лидеры группы The Hardkkiss Юля Санина и Вал Бебко рассказали, что воспитывают сына без гаджетов. Об этом пишет 24 канал.

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина заявила, что хочет, чтобы раннее развитие ребенка было максимально подвижное, и чтобы ребенок не был зависим от гаджетов. Певица уверена, что раннее развитие у ребенка должно быть подвижное.

"Для ребенка в этом возрасте важно бегать много, тогда он будет здоровым, хорошо спать, хорошо кушать", – уверена певица.

Юлия Санина рассказала, что гаджеты – это удобный момент, чтобы отвлечь ребенка в машине, или в ресторане. Но когда она поняла, что ее малыш без мультиков не ест, ей это очень не понравилось и Даниил сейчас мультиков не смотрит.

В четыре года их сын пойдет в садик, а сейчас посещает специальные подготовительные занятия.

"Там они, в основном, составляют разнообразные пазлы, фигуры, конструкции, изучают различные интересные для детей темы", – рассказала солистка группы The Hardkiss.

Напомним, солистка The Hardkiss примерила образ героини культовой "Матрицы".