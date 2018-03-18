"Сорок восьме лютого": Єфросиніна виклала фото в незвичайній шубі

Знаменита українська телеведуча саркастично відреагувала на погоду в Україні

Незважаючи на те, що на календарі 18 березня, погода в Україні зовсім не весняна.

Маша Єфросиніна вирішила опублікувати на свою сторінку в Instagram фото в стильній зимовому одязі, супроводивши його іронічній підписом:

"Отже, спершу я все спакувала, а потім все розпакувала... Сорок восьме лютого".

На знімку можна побачити ведучу в незвичайній шубі з різнобарвним хутром, шапці і синіх окулярах.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В такому стильному образі Єфросиніна позувала на одній зі столичних вулиць.

"Стильно, оригінально. Образ бомбезний", "Шуба - клас", "Маша, ви дуже стильна", - написали під фото шанувальники Марії.

Судячи за хештегом, Маша проводить вихідні з сім'єю.

Дивіться відео з Машею Єфросиніною на UFW:

Нагадаємо, Надя Дорофєєва здивувала сміливим декольте і відсутністю білизни.