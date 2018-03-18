"Сорок восьме лютого": Єфросиніна виклала фото в незвичайній шубі

Знаменита українська телеведуча саркастично відреагувала на погоду в Україні
Незважаючи на те, що на календарі 18 березня, погода в Україні зовсім не весняна.
Маша Єфросиніна вирішила опублікувати на свою сторінку в Instagram фото в стильній зимовому одязі, супроводивши його іронічній підписом:
"Отже, спершу я все спакувала, а потім все розпакувала... Сорок восьме лютого".
На знімку можна побачити ведучу в незвичайній шубі з різнобарвним хутром, шапці і синіх окулярах.
Фото: instagram.com/mashaefrosinina
В такому стильному образі Єфросиніна позувала на одній зі столичних вулиць.
"Стильно, оригінально. Образ бомбезний", "Шуба - клас", "Маша, ви дуже стильна", - написали під фото шанувальники Марії.
Судячи за хештегом, Маша проводить вихідні з сім'єю.
Дивіться відео з Машею Єфросиніною на UFW:
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