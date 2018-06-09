"Дякую, кохана": Рената Литвинова зворушливо попрощалася з Кірою Муратовою

Знаменита російська актриса поділилася емоціями в соцмережі

Російська актриса і режисер Рената Литвинова зворушливо попрощалася у соцмережі з українським режисером Кірою Муратовою, яка пішла з життя 6 червня.

На сторінці в Instagram Литвинова, прибувши до Одеси, де проживала Муратова, написала кілька рядків про прощання з режисером.

"Найсвітліше прощання. Дякую, кохана Кіра. Дякую, Женя", - поділилася актриса.

Скріншот поста аккаунта (instagram.com/renatalitvinovaofficiall)

Рената Литвинова вважала Кіру Муратову своїм головним вчителем.

"Моя Кіра - мій головний вчитель. Незамінна. Мая Головна Людина Кіно, великодушна, зухвала і благородна - ніколи не скаржилася, не просила, вірила, надихала, допомагала, більше всього на світі вона любила - знімати свої фільми", - зізналася актриса.

Скріншот поста аккаунта (instagram.com/renatalitvinovaofficiall)

Також Рената поділилася зворушливим спогадом про спільну роботу з Кірою Муратовою.

"24 роки тому - мій перший фільм з моєю Кірою "Захоплення" - плакат на стіні в Одесі зі Свєтою Колендою, плакат на тумбі в Парижі", - повідомила вона.

Скріншот поста аккаунта (instagram.com/renatalitvinovaofficiall)

Литвинова додала, що фото були зроблені Євгеном Голубенком - чоловіком Кіри Муратової.

Нагадаємо, Кіра Муратова померла на 84 році життя 6 червня.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Сущенко в РФ засудили до 12 років в'язниці