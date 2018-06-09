"Спасибо, любимая": Рената Литвинова трогательно простилась с Кирой Муратовой

Знаменитая российская актриса поделилась эмоциями в соцсети

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова трогательно простилась в соцсети с украинским режиссером Кирой Муратовой, которая ушла из жизни 6 июня.

На странице в Instagram Литвинова, прибыв в Одессу, где проживала Муратова, написала несколько строк о прощании с режиссером.

"Самое светлое прощание. Спасибо, любимая Кира. Спасибо, Женя", - поделилась актриса.

Скриншот поста аккаунта (instagram.com/renatalitvinovaofficiall)

Рената Литвинова считала Киру Муратову своим главным учителем.

"Моя Кира - мой главный учитель. Незаменимая. Мой Главный Человек Кино, великодушный, дерзкий и благородный - никогда не жаловалась, не просила, верила, вдохновляла, помогала, больше всего на свете она любила - снимать свои фильмы", - призналась актриса.

Скриншот поста аккаунта (instagram.com/renatalitvinovaofficiall)

Также Рената поделилась трогательным воспоминанием о совместной работе с Кирой Муратовой.

"24 года назад - мой первый фильм с моей Кирой "Увлечения" - плакат на стене в Одессе со Светой Колендой, плакат на тумбе в Париже", - сообщила она.

Скриншот поста аккаунта (instagram.com/renatalitvinovaofficiall)

Литвинова добавила, что фото были сделаны Евгением Голубенко - супругом Киры Муратовой.

Напомним, Кира Муратова умерла на 84 году жизни 6 июня.

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