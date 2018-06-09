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"Спасибо, любимая": Рената Литвинова трогательно простилась с Кирой Муратовой

STYLERЗвёзды        09.06.2018 - 20:49
Рената Литвинова (фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall)
Рената Литвинова (фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall)

Знаменитая российская актриса поделилась эмоциями в соцсети

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова трогательно простилась в соцсети с украинским режиссером Кирой Муратовой, которая ушла из жизни 6 июня. 

На странице в Instagram Литвинова, прибыв в Одессу, где проживала Муратова, написала несколько строк о прощании с режиссером. 

"Самое светлое прощание. Спасибо, любимая Кира. Спасибо, Женя", - поделилась актриса. 

Скриншот поста аккаунта (instagram.com/renatalitvinovaofficiall)

Рената Литвинова считала Киру Муратову своим главным учителем. 

"Моя Кира - мой главный учитель. Незаменимая. Мой Главный Человек Кино, великодушный, дерзкий и благородный - никогда не жаловалась, не просила, верила, вдохновляла, помогала, больше всего на свете она любила - снимать свои фильмы", - призналась актриса. 

Скриншот поста аккаунта (instagram.com/renatalitvinovaofficiall)

Также Рената поделилась трогательным воспоминанием о совместной работе с Кирой Муратовой. 

"24 года назад - мой первый фильм с моей Кирой "Увлечения" - плакат на стене в Одессе со Светой Колендой, плакат на тумбе в Париже", - сообщила она. 

Скриншот поста аккаунта (instagram.com/renatalitvinovaofficiall)

Литвинова добавила, что фото были сделаны Евгением Голубенко - супругом Киры Муратовой. 

Напомним, Кира Муратова умерла на 84 году жизни 6 июня

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Теги: похороны, рената литвинова, режиссер
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