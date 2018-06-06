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У США покінчила з собою відома дизайнер (фото)

STYLERЗірки        06.06.2018 - 14:26
Фото: peoot.com
Фото: peoot.com

Жінку знайшли мертвою в квартирі на Манхеттені

У Нью-Йорку знайдена мертвою американська дизайнер і засновник бренду Kate Spade New York Кейт Спейд. Про це повідомляє The New York Times.

Дизайнеру було 55 років. Тіло Кейт Спейд виявили в квартирі на Парк-авеню на Манхеттені. Інсайдери видання стверджують, що знаменитість покінчила життя самогубством. Однак деталі уточнюються.

За даними поліції, тіло дизайнера виявив керуючий будинком. Поруч була записка, зміст якої не повідомляється.

Фото: Кейт Спейд (facebook.com/katespadeny)

Кейт Спейд (уроджена Кетрін Ноел Броснахан) заснувала компанію Kate Spade Handbags на початку 1990-х. Співзасновником став її чоловік Енді Спейд.

Спочатку компанія продавала сумки, а потім асортимент магазину розширився. У 1996 році відкрився перший фірмовий бутік. У 2004-му був запущений бренд Kate Spade at home. У 1999 році 56% компанії купила Neiman Marcus, що залишилися 44% вона придбала в 2006-му. В той час компанія продала бренд Liz Claiborne за $124 млн. В травні 2017 року Kate Spade була продана Coach, Inc. за $2,4 млрд.

У лютому 2016 року Кейт Спейд запустила новий бренд - Frances Valentine, який випускав взуття і сумки. Їх дизайнером була Спейд.

Продукти бренду нерідко можна побачити у Сієнни Міллер, Олівії Палермо, Дженніфер Лопес і Сари Джесіки Паркер.

Варто відзначити, що до компанії Kate Spade дизайнер не має відношення вже більш десяти років.

Нагадаємо, сім'я Avicii натякнула, що діджей міг покінчити з собою.

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Теги: самоубийство, дизайнер, суицид
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