У США затриманий ще один підозрюваний у вбивстві популярного репера XXXTentacion

Фото: Джасей Дуейн Онфрой (heightline.com facebook)

Передбачуваний стрілок заарештований

Офіс Шерифа округу Бровард (The Broward County Sheriff's Office) в американському штаті Флорида затримав другого підозрюваного у справі вбивства відомого репера Джасея Дуейна Онфроя. Музикант також відомий під псевдонімом XXXTentacion. Про це повідомляється на офіційній сторінці поліції в Twitter.

"Стрілок по справі вбивства репера заарештований", - написано в публікації.

Затриманий – Майкл Боатрай. Раніше він вже був фігурантом однієї справи про наркотики.

Джасей Дуейн Онфрой був популярним американським репером. Його дебютний альбом "17" вийшов 25 серпня 2017 року. Платівка зайняла друге місце в чарті Billboard 200. Наступний альбом виконавця "?" очолив рейтинг у 2018 році.

18 червня 2018 року він отримав кульове поранення, коли виходив зі свого мотосалону. Артист впав у кому і незабаром помер у лікарні, куди був доставлений.

У мережі вийшов посмертний кліп репера XXXTentacion, на пісню "Sad". Він вийшов 28 червня на офіційному YouTube-каналі музиканта. За день відео набрало більше 2 млн переглядів. У кліпі показано, як репер встає з труни і бореться з самим собою.

Відео: кліп на пісню "Sad" (youtube.com/xxxtentacion)

Нагадаємо, легендарний британський музикант Елвіс Костелло повідомив про смертельну хворобу. Йому довелося скасувати концерти, які повинні були пройти в рамках його європейського турне.

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