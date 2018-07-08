Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Легендарный британский музыкант сообщил о смертельной болезни

STYLERЗвёзды        08.07.2018 - 23:50
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

У артиста выявлена острая форма рака

Известный британский рок-музыкант Элвис Костелло на собственном сайте сообщил о том, что у него острая форма рака. Из-за прогрессирующей болезни Элвису пришлось отменить оставшиеся концерты, которые должны были пройти в рамках его европейского турне.

Элвису предстояло выступить в двух британских городах, а позже отправиться с концертами в Хорватию, Австрию, Норвегию и Чехию.

Детали о состоянии здоровья и о лечении музыкант не сообщил.

Фото: Элвис Костелло на сцене (facebook.com/ElvisCostello)

Музыкальная карьера Элвиса Костелло началась еще в 70-х. Его дебютный альбом "My Aim Is True" вышел в 1977 году и был признан одним из лучших в Великобритании и США.  Этот альбом, а также два последовавших за ним, вошли в список 500 лучших альбомов за всю историю рок-музыки по версии американского журнала RollingStone, а позже по версии этого же издания Костелло внесли в список 100 лучших музыкантов всех времен.

Фото: Элвис Костелло (facebook.com/ElvisCostello)

Стоит отметить, что Элвис Костелло – это сценический псевдоним рок-музыканта, а настоящее его имя – Деклан Патрик Макманус.

Костелло неоднократно выступал на одной сцене с такими знаменитостями, как сэр Пол Маккартни, Брюс Спрингстин и играл с  группой U2.

Пожалуй, самая известная публике песня в исполнении Костелло - англоязычная версия песни Шарля Азнавура "Она", записанная им к фильму "Ноттинг-Хилл" с Джулией Робертс и Хью Грантом в главных ролях.

Видео: песня "Она", в исполнении Элвиса Костелло (youtube.com/crediatv)

Напомним, недавно умер отец Майкла Джексона.

Рекомендуем к просмотру:

День скорби и памяти жертв войны

Известный российский артист госпитализирован с инфарктом "Проклятие" музыканта: из-за чего мог погибнуть Андрей Сучилин
Теги: Великобритания, музыкант
"Патриот и несгибаемый борец": политики скорбят из-за смерти Левка Лукьяненко
Кастрация и пожизненное заключение: в Украине хотят ужесточить наказание за педофилию
В Москве состоялся концерт в поддержку Сенцова (видео)
Хотел откупиться за 50 грн: на трассе Тернополь-Львов поймали пьяного водителя
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь