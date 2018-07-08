Легендарный британский музыкант сообщил о смертельной болезни

У артиста выявлена острая форма рака

Известный британский рок-музыкант Элвис Костелло на собственном сайте сообщил о том, что у него острая форма рака. Из-за прогрессирующей болезни Элвису пришлось отменить оставшиеся концерты, которые должны были пройти в рамках его европейского турне.

Элвису предстояло выступить в двух британских городах, а позже отправиться с концертами в Хорватию, Австрию, Норвегию и Чехию.

Детали о состоянии здоровья и о лечении музыкант не сообщил.

Фото: Элвис Костелло на сцене (facebook.com/ElvisCostello)

Музыкальная карьера Элвиса Костелло началась еще в 70-х. Его дебютный альбом "My Aim Is True" вышел в 1977 году и был признан одним из лучших в Великобритании и США. Этот альбом, а также два последовавших за ним, вошли в список 500 лучших альбомов за всю историю рок-музыки по версии американского журнала RollingStone, а позже по версии этого же издания Костелло внесли в список 100 лучших музыкантов всех времен.

Фото: Элвис Костелло (facebook.com/ElvisCostello)

Стоит отметить, что Элвис Костелло – это сценический псевдоним рок-музыканта, а настоящее его имя – Деклан Патрик Макманус.

Костелло неоднократно выступал на одной сцене с такими знаменитостями, как сэр Пол Маккартни, Брюс Спрингстин и играл с группой U2.

Пожалуй, самая известная публике песня в исполнении Костелло - англоязычная версия песни Шарля Азнавура "Она", записанная им к фильму "Ноттинг-Хилл" с Джулией Робертс и Хью Грантом в главных ролях.

Видео: песня "Она", в исполнении Элвиса Костелло (youtube.com/crediatv)

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