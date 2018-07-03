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Умерла знаменитая советская певица

STYLERЗвёзды        03.07.2018 - 10:13
Фото: pixabay.com/kyasarin
Фото: pixabay.com/kyasarin

Звезда скончалась на 65-м году жизни

Умерла известная советская и армянская певица Надежда Саркисян. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на ереванский медцентр "Наири".

В медицинский центр 64-летнюю звезду экстренно госпитализировали после резкого ухудшения состояния. Она несколько лет боролась с онкологией.

Фото: Надежда Саркисян (facebook.com nadezhda.sargsyan)

Карьера Надежды Саркисян началась с ансамбля "Серпантин". В нем также выступала российская певица Лариса Долина.

В 1977 году Саркисян пригласили в ансамбль Константина Орбеляна. Там она проработала 10 лет.

Видео: Надежда Саркисян (youtube.com/Валентин Иванович)

Певица была замужем за джазовым пианистом Давидом Беджаняном. В браке у них родилась дочь Эмма, которая также стала музыкантом. Эмма Беджанян – одна из самых популярных певиц в Армении. Ее также называют поп-принцессой. В 2011 году Эмма представляла Армению на конкурсе Евровидение, но не прошла в финал.

Ранее сообщалось, что умерла известная российская актриса.Известно, что артистка скончалась после продолжительной болезни.

Коллеги рассказывают, что Ольга обладала ярким чувством юмора, была прекрасной характерной актрисой и ее называют одной из самых ярких звезд Театра музыкальной комедии.

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Теги: умерла, смерть
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