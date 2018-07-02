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Умерла известная российская актриса

STYLERЗвёзды        02.07.2018 - 16:21
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Ей было всего 47 лет

В России скончалась известная театральная актриса Ольга Лозовая. Об этом сообщили на сайте театра, в котором актриса проработала почти 20 лет.

В Санкт-Петербурге умерла известная театральная актриса Ольга Лозовая. Ей было всего 47 лет.

Известно, что артистка скончалась после продолжительной болезни.

Фото: Ольга Лозовая (muzcomedy.ru)

Ольга Лозовая родилась 22 июня 1972 года в городе Энгельсе, Саратовской области.

Закончила Саратовскую государственную консерваторию и Томское музыкальное училище. В 1999 году вошла в труппу Театра музыкальной комедии в Санкт-Петербурге, где проработала почти 20 лет.

Коллеги рассказывают, что Ольга обладала ярким чувством юмора, была прекрасной характерной актрисой и ее называют одной из самых ярких звезд Театра музыкальной комедии.

"Актриса с ярким чувством юмора, тяготеющая к созданию характерных ролей, по праву признанная любимица петербургской публики, одна из самых ярких звезд Театра музыкальной комедии - такой она была на сцене. Хрупкая, женственная и необычайно сильная духом - такой она была и останется в памяти друзей и коллег", - говорится в некрологе.

Она сыграла Кармелу в "Донье Жуаните", Изабеллу в "Венских встречах", Мабель Гибсон в "Мистере Иксе" и множество других ярких ролей.

В 2004 году Ольга Лозовая получила I премию на Международном конкурсе артистов оперетты имени Михаиля Водяного в Одессе.

Напомним, погибла известный украинский журналист и рекламист.

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Теги: актриса, умерла, умер
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