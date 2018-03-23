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"Стаю, як лев – жовтий-жовтий": Олег Винник розповів, як доглядає за собою

STYLERЗірки        23.03.2018 - 17:11
Олег Винник (фото: STYLER.rbc.ua)
Олег Винник (фото: STYLER.rbc.ua)

Співак зізнався, навіщо йому лід вранці

Популярний український співак і автор пісень Олег Винник розповів, як він доглядає за своїм волоссям і з чого починається його день. Своїми секретами виконавець поділився у програмі "Ранок з Україною", яка виходить в ефірі каналу "Україна".

Так, Олег Винник зізнався, що це не його натуральний колір волосся, тому йому часто доводиться фарбуватися.

"Я фарбуюся, тому що протягом двох тижнів вигоряю: стаю, як лев – жовтий-жовтий. Мені подобається і практичніше з хвостиком, але ті, хто звик до мене з розпущеним волоссям, почали боятися: "А що Винник з ними зробив?", "А що, він більше не вийде з такими волоссям?" Тому я все-таки вирішив підстригтися", - говорить Олег Винник.

Олег Винник

Олег Винник (фото: STYLER.rbc.ua)

Також співак відкрив "особисту таємницю" і розповів, як доглядає за обличчям. Виявляється, ніяких масок він не робить. Тільки для того, щоб прокинутися, використовує лід.

"Щоб прокинутися, беру лід. Якщо ранком є час, люблю прийняти ванну, полежати в теплій воді хоча б хвилин 10", – розкрив секрет вдалого початку дня співак.

Це цікаво: Вечір сюрпризів: як Олег Винник привітав жінок зі святом весни.

До речі, за підсумками номінації VIVA, найкрасивішим чоловіком року став Олег Винник, а найкрасивішою жінкою – Оля Полякова (відеорепортаж: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)

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Теги: Олег Винник
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