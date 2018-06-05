Стену Лі погрожували озброєні злочинці

На 95-річного чоловіка напали

Біля будинку легендарного творця коміксів Marvel Стена Лі в Голлівуді були затримані двоє озброєних зловмисників. Відомо, що чоловіки вимагали у нього гроші. Про це повідомляє видання Daily Mail.

За словами свідків інциденту, злочинці стверджували, що 95-річний Стен Лі повинен їм грошей. Між ними і Лі виник конфлікт, оскільки творець відомих супергероїв сказав, що раніше їх не бачив. Сусіди помітили, як чоловіки дістали зброю, і відразу ж подзвонили в поліцію. На виклик приїхали близько двох десятків правоохоронців і затримали вимагачів. Поліція проводить розслідування події і з'ясовує її причину.

Нагадаємо, що Стен Лі має намір відсудити мільярд доларів у колишніх партнерів. Він вважає, що компанія Pow! Entertainment використовувала його ім'я і образ незаконно.