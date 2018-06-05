Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Стену Лі погрожували озброєні злочинці

STYLERЗірки        05.06.2018 - 19:45
Фото: скріншот youtube
Фото: скріншот youtube

На 95-річного чоловіка напали

Біля будинку легендарного творця коміксів Marvel Стена Лі в Голлівуді були затримані двоє озброєних зловмисників. Відомо, що чоловіки вимагали у нього гроші. Про це повідомляє видання Daily Mail.

За словами свідків інциденту, злочинці стверджували, що 95-річний Стен Лі повинен їм грошей. Між ними і Лі виник конфлікт, оскільки творець відомих супергероїв сказав, що раніше їх не бачив. Сусіди помітили, як чоловіки дістали зброю, і відразу ж подзвонили в поліцію. На виклик приїхали близько двох десятків правоохоронців і затримали вимагачів. Поліція проводить розслідування події і з'ясовує її причину.

Нагадаємо, що Стен Лі має намір відсудити мільярд доларів у колишніх партнерів. Він вважає, що компанія Pow! Entertainment використовувала його ім'я і образ незаконно.

У мережі з'явилися фото хуліганів, які з ножем напали на одеського активіста Устименка Мати політв'язня Кольченко розповіла про погрози з комісії з контролю в колоніях
Теги: Marvel, нападение, угрозы, супергерои
"Такого я ще не бачив": мережу здивував сервіс в поїзді "Укрзалізниці" (фото)
"Трагедія нічому не вчить": брат скандальної Олени Зайцевої затриманий за водіння в нетверезому стані (фото)
"Не потребую подарунків ворога": українець виграв міжнародний конкурс і відмовився їхати в РФ
Лінчевський вибачився за висловлювання про лікування онкохворих
On Top