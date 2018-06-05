Стэну Ли угрожали вооруженные преступники

На 95-летнего мужчину совершили нападение

Возле дома легендарного создателя комиксов Marvel Стэна Ли в Голливуде были задержаны двое вооруженных злоумышленников. Известно, что мужчины требовали у него деньги. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам свидетелей инцидента, преступники утверждали, что 95-летний Стэн Ли должен им денег. Между ними и Ли возник конфликт, поскольку создатель известных супергероев сказал, что ранее их не видел. Соседи заметили, как мужчины достали оружие, и сразу же позвонили в полицию. На вызов приехали около двух десятков стражей порядка и задержали вымогателей. Полиция проводит расследование происшествия и выясняет причину произошедшего.

Напомним, что Стэн Ли намерен отсудить миллиард долларов у бывших партнеров. Он считает, что компания Pow! Entertainment использовало его имя и образ незаконно.