"Стояли і чекали, коли сонце вийде": Сергій Бабкін зняв кліп з дружиною на спільний трек

Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/babkin_official)

Ідея створити візуалізацію пісні виникла у пари раптово

Відомий український музикант Сергій Бабкін і його дружина, актриса театру "Прекрасні квіти" Сніжана випустили кліп на стару спільну пісню "Напиши меня", яка вийшла в 2016 році в альбомі "Не убивай". Співак розповів про ідею кліпу та його створення в коментарі виданню "Сьогодні".

В новому відеоролику, який вийшов вчора, 1 серпня, на YouTube-каналі виконавця, є тільки два героя – він і вона, а ще море, небо, пірс і їх чуттєві дотики та стосунки між коханими.

"Ідея виникла спонтанно і раптом. Ми в цей час були в Туреччині, ми обидва водні знаки, а ще я завжди в поїздки беру з собою штатив. Ми побачили пірс, і зрозуміли, що знімати будемо на ньому, тобто в одній локації. Було солонувато. У момент зйомки ми прекрасно зрозуміли, чому зйомки кіно – це дуже тривалий процес, але веселий. Я хотів, щоб у кадрі було море, пірс, небо і ми, я - в білому, а вона – в червоному. А найприємнішим у цьому процесі стала зустріч світанку. Ми прийшли, виставили кадр, поставили на таймлапс, стояли і чекали, коли сонце вийде з-за гір", - поділився Сергій Бабкін.

Відео: кліп на пісню "Напиши мене" (youtube.com/Сергій Бабкін)

Відеоролик Сергій та Сніжана зняли за один ранок на iPhone за допомогою штатива, а монтаж робив сам Бабкін.

Користувачі відзначили, що кліп, незважаючи на свою простоту, у пари вийшов відмінним.

"Вау. Ось це круто, хлопці!",

"Дуже красиво і особисто. І сміливо - поділитися своїм внутрішнім, відомим лише двом, зі слухачами та глядачами",

"Очей неможливо відірвати від вашої пари",

"Це неймовірно...",

"Чарівні",

"Це прекрасно",

"Як же це чарівно",

"Дуже ніжно і зворушливо". - написали шанувальники в коментарях.

Скріншоти коментарів (youtube.com/Сергей Бабкін)

Нагадаємо, Сергій Бабкін взяв участь в новому фільмі студії "Квартал 95" – "Я, ти, він, вона". За сценарієм йому дісталася епізодична роль бандита. Сергій розповів про те, як потрапив у проект, і що сталося з його голосом напередодні зйомок. А ще він розповів деталі свого грандіозного туру по Україні.

До речі, поп-співачка і учасниця популярної групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вирушила до Туреччини. Звідти співачка вже встигла поділитися привабливим фото.

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