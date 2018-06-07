"Зводиш з розуму": Анна Сєдокова викликала гостру суперечку в мережі через пікантне декольте

Співачка розбурхала мережу знімками в купальнику

Популярна українська співачка Анна Сєдокова, яка проживає і будує кар'єру в Росії, поділилася у соцмережі відвертими фото. На сторінці в Instagram артистка опублікувала кадри з відпочинку у Монте-Карло. На знімках Ганна позує в чорно-сріблястому купальнику з пікантним декольте.

Тонкі бретельки на купальнику оголили більшу частину грудей зірки, що схвилювало багатьох її підписників у мережі. В коментарях вибухнула гостра суперечка через натуральність грудей співачки. Як відомо, Сєдокова заперечує наявність у неї імплантів в грудях. З цим твердженням згодні не всі її прихильники.

Фото: Анна Сєдокова на пляжі (instagram.com/annasedokova)

"Груди адже не свої? Є силікон чи ні?" - поцікавилася користувач marina_okulova.

"Є", - відповів їй інший користувач.

"Я теж не розумію, навіщо на передачах каже, що своя. В секрет на мільйон запевняла, ну видно ж. Та й нічого такого, що пластика, навпаки, красиво, навіщо брехати?" - задається питанням користувач belka4132.

При цьому багато подписників зірки захоплювалися її красою і фігурою. Викликав захват і купальник артистки.

"Зводиш з розуму", - написав один із юзерів.

Фото: Анна Сєдокова на пляжі (instagram.com/annasedokova)

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Нагадаємо, Анна Сєдокова розповіла про важке розставання з дочкою. Українська співачка, що живе і будує кар'єру в Росії, екс-учасниця групи "ВІА Гра" висловилася про разруку зі своєю молодшою дочкою Монікою, яку батько відвіз в США.

"Без Моніки мені неймовірно складно, це наче дихати одним легким. У мене скрізь її картинки і малюнки... На телефоні заставка, де ми всі разом. Найбільше переживаю, що Моні росте далеко від брата і сестри, не спостерігає за тим, як почав ходити Гека, вона бачила його тільки, коли дитині було три місяці, не була присутня на звітному концерті Аліни. І я не можу їй дати все, що маю", - пожалілася зірка.