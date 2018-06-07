"Сводишь с ума": Анна Седокова вызвала острый спор в сети из-за пикантного декольте

Певица взбудоражила сеть снимками в купальнике

Популярная украинская певица Анна Седокова, которая проживает и строит карьеру в России, поделилась в соцсети откровенными фото. На странице в Instagram артистка опубликовала кадры с отдыха в Монте-Карло. На снимках Анна позирует в черно-серебристом купальнике с пикантным декольте.

Тонкие бретельки на купальнике оголили большую часть груди звезды, что взволновало многих ее подписчиков в сети. В комментариях разразился острый спор из-за натуральности груди певицы. Как известно, Седокова отрицает наличие у нее имплантов в груди. С этим утверждением согласны не все ее поклонники.

Фото: Анна Седокова на пляже (instagram.com/annasedokova)

"Грудь ведь не своя? Есть силикон или нет?" - поинтересовалась пользователь marina_okulova.

"Есть", - ответил ей другой пользователь.

"Я тоже не понимаю, зачем на передачах говорит, что своя. В секрет на миллион уверяла, ну видно же. Да и ничего такого, что пластика, наоборот, красиво, зачем врать?" - задается вопросом пользователь belka4132.

При этом многие подписчики звезды восхитились ее красотой и фигурой. Вызвал восторг и купальник артистки.

"Сводишь с ума", - написал один из юзеров.

Фото: Анна Седокова на пляже (instagram.com/annasedokova)

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Напомним, Анна Седокова рассказала о тяжелом расставании с дочерью. Украинская певица, которая живет и строит карьеру в России, экс-участница группы "ВИА Гра" высказалась о разруке со своей младшей дочерью Моникой, которую отец увез в США.

"Без Моники мне невероятно сложно, это словно дышать одним легким. У меня везде ее картинки и рисунки... На телефоне заставка, где мы все вместе. Больше всего переживаю, что Мони растет вдали от брата и сестры, не наблюдает за тем, как начал ходить Гека, она видела его только, когда малышу было три месяца, не присутствовала на отчетном концерте Алины. И я не могу ей дать все, что должна", - пожаловалась звезда.