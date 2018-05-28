Социальные страницы
Курси валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Sziget 2018: оголошений список всіх учасників

STYLERЗірки        28.05.2018 - 15:10
Фестиваль Sziget (прес-служба)
Фестиваль Sziget (прес-служба)

Один з головних фестивалів Європи остаточно визначився зі списком музикантів

До анонсованих раніше артистів додався прославлений британський мультиінструменталіст і діджей Bonobo, який зіграє на Sziget спеціальний лайв-сет.

Також на фестивалі в цьому році можна буде почути EDM продюсера та діджея Flux Pavilion і голландський дует Yellow Claw, бельгійську електро-поп групу Oscar and the Wolf і R&B-проект з Лос-Анджелеса Rhye, французького діджея Michael Calfan та електронного продюсера з Австралії What So Not.

 

Фото: учасники Sziget 2018 (прес-служба)

Вони приєднаються до блискучої програми з понад 500 подій на залитому сонцем острові в центрі Будапешта, відомому як Острів Свободи.

Bonobo отримав особливе визнання з виданням четвертого студійного альбому "Black Sands" у 2010 році. Його унікальний стиль і незрівнянний сингл "Kerala" принесли йому номінацію на Grammy Awards за кращий танцювальний трек і найкращий електронний альбом. Стиль електроніки Bonobo містить елементи world music, що робить його особливо близьким Sziget, на якому збираються меломани зі всього світу.

Відео: Bonobo : Kerala (YouTube/Bonobo)

Після номінації на BBC Sound of 2012 EDM-продюсер, діджей, вокаліст, автор пісень і власник лейблу Flux Pavilion об'їздив світ і видав кілька потужних синглів, таких як "I Can not Stop".

Відео: Flux Pavilion - I Can't Stop (YouTube/UKF Dubstep)

Дует з Амстердама Yellow Claw, підписаний на лейбл Diplo "Mad Decent", поєднує у виступах елементи різних жанрів: хіп-хоп, дабстеп і біг рум хаус.

Відео: Yellow Claw - City On Lockdown (feat. Juicy J & Lil Debbie) (YouTube/Yellow Claw)

Нагадаємо, квитки на один, три, п'ять днів або тиждень фестивалю доступні вартістю від 75 євро. Більш детально про типи квитків, кемпінгу та програми: за посиланням.

Нагадаємо, Lana Del Rey можна буде побачити на головній сцені одного з найбільших фестивалів східної Європи - Sziget. Співачка стала сьомим офіційним хедлайнером цього року, приєднавшись до крутої музичної компанії Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Mumford & Sons, Dua Lipa, Gorillaz і Kygo, чиї виступи на Sziget були анонсовані раніше. Зірка виступить 10 серпня.

Фестиваль BELIVE: оголошено повний лайнап української сцени Billboard Music Awards 2018: у США обрали найкращих артистів року (фото)
Теги: музика, фестиваль
"Час спливає": у Нью-Йорку пройшла яскрава акція на підтримку Сенцова (фото)
"Боюся власного будинку": пронизливі фото життя українців в ООС (фото)
Українські співаки отримали нові нагороди в РФ (фото)
Настя Каменських виходить заміж: співачка показала обручку (фото)
On Top