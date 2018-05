Sziget 2018: оголошений список всіх учасників

Один з головних фестивалів Європи остаточно визначився зі списком музикантів

До анонсованих раніше артистів додався прославлений британський мультиінструменталіст і діджей Bonobo, який зіграє на Sziget спеціальний лайв-сет.

Також на фестивалі в цьому році можна буде почути EDM продюсера та діджея Flux Pavilion і голландський дует Yellow Claw, бельгійську електро-поп групу Oscar and the Wolf і R&B-проект з Лос-Анджелеса Rhye, французького діджея Michael Calfan та електронного продюсера з Австралії What So Not.

Фото: учасники Sziget 2018 (прес-служба)

Вони приєднаються до блискучої програми з понад 500 подій на залитому сонцем острові в центрі Будапешта, відомому як Острів Свободи.

Bonobo отримав особливе визнання з виданням четвертого студійного альбому "Black Sands" у 2010 році. Його унікальний стиль і незрівнянний сингл "Kerala" принесли йому номінацію на Grammy Awards за кращий танцювальний трек і найкращий електронний альбом. Стиль електроніки Bonobo містить елементи world music, що робить його особливо близьким Sziget, на якому збираються меломани зі всього світу.

Відео: Bonobo : Kerala (YouTube/Bonobo)

Після номінації на BBC Sound of 2012 EDM-продюсер, діджей, вокаліст, автор пісень і власник лейблу Flux Pavilion об'їздив світ і видав кілька потужних синглів, таких як "I Can not Stop".

Відео: Flux Pavilion - I Can't Stop (YouTube/UKF Dubstep)

Дует з Амстердама Yellow Claw, підписаний на лейбл Diplo "Mad Decent", поєднує у виступах елементи різних жанрів: хіп-хоп, дабстеп і біг рум хаус.

Відео: Yellow Claw - City On Lockdown (feat. Juicy J & Lil Debbie) (YouTube/Yellow Claw)

Нагадаємо, квитки на один, три, п'ять днів або тиждень фестивалю доступні вартістю від 75 євро. Більш детально про типи квитків, кемпінгу та програми: за посиланням.

Нагадаємо, Lana Del Rey можна буде побачити на головній сцені одного з найбільших фестивалів східної Європи - Sziget. Співачка стала сьомим офіційним хедлайнером цього року, приєднавшись до крутої музичної компанії Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Mumford & Sons, Dua Lipa, Gorillaz і Kygo, чиї виступи на Sziget були анонсовані раніше. Зірка виступить 10 серпня.