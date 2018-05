Sziget 2018: объявлен список всех участников

Один из главных фестивалей Европы окончательно определился со списком музыкантов

К числу анонсированных ранее артистов добавился прославленный британский мультиинструменталист и диджей Bonobo, который сыграет на Sziget специальный лайв-сет.

Также на фестивале в этом году можно будет услышать EDM продюсера и диджея Flux Pavilion и голландский дуэт Yellow Claw, бельгийскую электро-поп группу Oscar and the Wolf и R&B-проект из Лос-Анджелеса Rhye, французского диджея Michael Calfan и электронного продюсера из Австралии What So Not.

Фото: участники Sziget 2018 (пресс-служба)

Они присоединятся к блестящей программе из более 500 событий на залитом солнцем острове в центре Будапешта, известном как Остров Свободы.

Bonobo получил особое признание с изданием четвёртого студийного альбома "Black Sands" в 2010 году. Его уникальный стиль и несравненный сингл "Kerala" принесли ему номинацию на Grammy Awards за лучший танцевальный трек и наилучший электронный альбом. Стиль электроники Bonobo содержит элементы world music, что делает его особенно близким Sziget, на котором собираются меломаны со всего мира.

Видео: Bonobo : Kerala (YouTube/Bonobo)

После номинации на BBC Sound of 2012 EDM-продюсер, диджей, вокалист, автор песен и владелец лейбла Flux Pavilion объездил мир и издал несколько мощных синглов, таких как "I Can not Stop".

Видео: Flux Pavilion - I Can't Stop (YouTube/UKF Dubstep)

Дуэт из Амстердама Yellow Claw, подписанный на лейбл Diplo "Mad Decent", сочетает в выступлениях элементы различных жанров: хип-хоп, дабстеп и бег рум хаус.

Видео: Yellow Claw - City On Lockdown (feat. Juicy J & Lil Debbie) (YouTube/Yellow Claw)

Напомним, билеты на один, три, пять дней или неделю фестиваля доступны стоимостью от 75 евро. Более подробно о типах билетов, кемпинга и программе: по ссылке.

Напомним, Lana Del Rey можно будет увидеть на главной сцене одного из крупнейших фестивалей восточной Европы - Sziget. Певица стала седьмым официальным хедлайнером этого года, присоединившись к крутой музыкальной компании Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Mumford & Sons, Dua Lipa, Gorillaz и Kygo, чьи выступления на Sziget были анонсированы ранее. Звезда выступит 10 августа.