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"Так краще": Джим Керрі виправив скандальну обкладинку Time з Дональдом Трампом

STYLERЗірки        30.06.2018 - 15:11
Фото: Джим Керрі (instagram.com officialcarrey)
Фото: Джим Керрі (instagram.com officialcarrey)

Знаменитий комедійний актор опублікував свій варіант обкладинки журналу в Twitter

Американський актор Джим Керрі намалював дитину, яку лупцює президент США Дональд Трамп. Малюнок, був опублікований у Twitter актора. Зображення за кілька днів стало вірусним.

Скрін поста: відредагований Джимом Керрі малюнком(twitter.com/JimCarrey)

Малюнок, опублікований Джимом, рекордно швидко зібрав 27 тисяч ретвітів і більше 90 тисяч лайків. З допомогою нього він яскраво продемонстрував суспільству свою реакцію на колаж з фотографій Дональда трампа і маленькою мексиканською дівчинкою, яка плаче,, надрукуванний на обкладинці Time.

Оригінальна обкладинка видання з Трампом і дівчинкою

Цим Керрі не обмежився і поміняв ще й напис з обкладинки. На оригінальному варіанті Time було надруковано "Ласкаво просимо в Америку", а у варіанті Джима написано "Ось твої правові гарантії".

Опублікувавши свою роботу, Керрі зазначив у коментарі: "Я виправив скандальну обкладинку Time. Так набагато краще. Не дякуйте".

Джим Керрі давно одержимий малюванням і досить часто публікує свої неординарні роботи в особистому мікроблозі. Завдяки їм, актор став інтернет-зіркою.

Нагадаємо, раніше В МЗС РФ визнали, що Джим Керрі стоїть за рішеннями США щодо Росії.

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Теги: Джим Керрі
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