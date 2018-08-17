Скандальна Марченко і травмований Зібров: як у Києві презентували новий сезону "Танці з зірками"

Презентація нового сезону "Танці з зірками" відбулася в Києві 16 серпня (колаж: STYLER)

Новий сезон популярного проекту відкрили гучною вечіркою із зірковими гостями

Вже 26 серпня на телеканалі "1+1" стартує новий сезон масштабного танцювального проекту "Танці з зірками". В цьому році відразу 14 зіркових учасників — актори, співаки, провідні спортсмени — вийдуть на паркет, щоб з допомогою танго і ча-ча-ча з'ясувати, хто ж гідний звання "кращого" у рамках популярного українського шоу.

Офіційна презентація нового сезону "Танці з зірками" пройшла 16 серпня у Києві під високими склепіннями галерей Національного художнього музею України.

Слоган проекту в цьому році мотивує "танцювати, ніби тебе ніхто не бачить". І все ж STYLER вдалося відвідати пре-паті шоу "Танці з зірками 2018", щоб не тільки побачити, але й почути про підготовку довгоочікуваної прем'єри з перших вуст.

"Танці з зірками 2018": всі учасники проекту

Музичними новинками гостей розважав DJ NANA (фото: прес-служба телеканалу)

У перший день прем'єри глядачі побачать результати багатогодинних тренувань наступних 14-ти зіркових учасників проекту "Танці з зірками 2018":

грузинський бізнесмен і "Холостяк 6 Іраклі Макацарія телеведущея Маша Єфросиніна професійний боксер Денис Берінчик фітнес-тренер Аніта Луценко гумориста Ігор Ластівчин солістка групи "Неангели" Слава Камінська актора Павло Вишняков україно-болівійська співачка Мішель Андраде ресторатор Микола Тищенко співачка Злата Огневич телеведуча шоу "Хто зверху?" Леся Нікітюк ведуча Оксана Марченко співак Павло Зібров ведучий передачі "Снідонок з 1+1" Руслан Сенічкін

На жаль, не всі "початківці танцюристи" змогли відвідати презентацію нового сезону І все ж більшість запрошених гостей, незважаючи на крепатури і навіть травми, прийшли розповісти про свої досягнення та очікування від нового досвіду.

Слава Камінська: "Співаю я краще, ніж танцюю"

Слава і Едгар Каминские вдало підібрали образи (фото: РБК-Україна/ STYLER)

Практично всі зіркові учасники ледь не в один голос зізнаються — підготовка до прем'єри та постійні репетиції займають тепер чи не всі їх вільний час.

"Фактично весь час, який я витрачала на роботу, дітей, чоловіка, я присвячую зараз тренувань", — зітхає співачка Слава Камінська.

Солістка групи "Неангели" зазначає, що до цього особливо не займалася танцями, і досить самокритично визнає, що вона співає краще, ніж танцює.

"Я ще в ранньому дитинстві, років у 5-6, займалася танцями. Але це було недовго, на жаль. Так як танцювальний гурток перебував далеко і у мами не було можливості водити мене туди. Тому вона відправила мене в музичну школу біля будинку... А як оцінюю свої сили зараз?.. Скажімо, співаю я краще, ніж танцюю", — посміхається Слава Камінська.

Чоловік Слави з "Неангелів" Едгар запевняє, що буде голосувати за дружину буквально кожну хвилину (фото: РБК-Україна/ STYLER)

до Речі, вечірку разом зі своєю зірковою дружиною відвідав також відомий пластичний хірург Едгар Камінський. Чоловік жартома зазначив, що не буде ревнувати Славу до її партнеру за проектом. При цьому просто "не буде дивитися ефіри".

"Я просто не буду дивитися ефіри. От і все. Але буду відправляти за неї смс-ки завжди, кожну хвилину", — посміхається Едгар Камінський.

Мішель Андраде готова витрачати на тренування весь вільний час

Співачка Мішель Андраде також нарікає, що через участь у проекті їй довелося пожертвувати часом на рідних, на особисте життя.

"У першу чергу це час на рідних і близьких. Також довелося пожертвувати часом на особисте життя, яку зараз і так практично немає", — зізнається співачка.

Співачка Мішель Андраде (фото: РБК-Україна/ STYLER)

При цьому дівчина настільки відповідально підходить до будь-якої поставленої задачі, що готова витрачати на репетиції чи не весь свій час.

"Після 4-х годин першої репетиції у мене залишалося ще багато енергії, і хотіла займатися далі. Але мені сказали, що треба зупинитися і перепочити. Та все ж перші заняття показали, що я повинна займатися ще і ще. Бути може, я сильно сама до себе чіпляюся. Адже навіть якщо мені кажуть, мовляв, усе добре, але я собі цього не відчуваю, то я буду продовжувати працювати далі. Не можу назвати себе перфекціоністом, але я хочу, щоб у рамках нового проекту все було ідеально. Мені здається, що я могла б займатися весь день. Але розумію, що це неможливо — тіло не витримає. І це вже буде непродуктивно", — розповідає Мішель Андраде.

За словами Мішель, до проекту їй не доводилося займатися професійними танцями — лише хореографією в рамках музичних виступів.

У дівчини є хороша фізична підготовка. І все ж після першої репетиції вона відчула, що далі буде не так і легко, як здавалося.

"Знаєте, на наступний день після першої репетиції було в принципі добре. Але була крепатура, так як під час танців були задіяні різні м'язи. "Ікри" на ногах дуже хворіли. Але що поробиш?!" — підсумувала Андраде.

Павло Зібров поскаржився на травму коліна (фото: РБК-Україна/ STYLER)

А ось ще один зірковий учасник шоу "Танці з зірками" Павло Зібров взагалі змушений тренуватися з травмованим коліном.

"Рівно рік тому я зламав колінну чашечку. Вона у мене до кінця не заросла і турбує мене донині. Тому великі навантаження ми з моєю партнеркою обходимо. Ми знайшли деякі хитрощі — дуже красиві і ефектні. Також намагаємося давати більше навантаження на ліву, а не на праву ногу", — розповів Павло Зібров.

За словами артиста, після перших 3-4 репетицій він хотів взагалі все кинути і чи не відмовитися від участі в проекті, так як фізичні навантаження були дуже виснажливими.

"Я психував і думав: навіщо я вплутався в цю аферу? А от десь з 5-6 репетиції вже стали виходити деякі руху. І мені моя тренер сказала: "Павло Миколайович, у вас руху зараз краще, ніж у Дмитра Комарова", — посміхається Зібров.

До речі, раніше Павло Зібров розповів більш детально STYLER не тільки про те, як проходить його підготовка до проекту, а також про відносини зі своєю танцювальною партнеркою.

Микола Тищенко: "Я професійний самоучка. Мене Бог любить"

На проблему з травмованим коліном своєї партнерки поскаржився також ресторатор та телеведучий Микола Тищенко. Як з'ясувалося, з цієї причини у ведучого програми "Ревізор" не було ще жодної репетиції! Однак Тищенок не сумує і впевнений у своїх силах.

Цікаво, що до цього Микола не займався танцями. Лише в дитинстві захоплювався популярним напрямком брейк-данс.

"Так як у моєї партнерки проблема з коліном, ми будемо репетирувати буквально перед початком прем'єри. Але я не боюся! Я професійний самоучка. Мене Бог любить! Тому я впевнений у своєму успіху. Крім того, я дуже працелюбна людина. Сам себе зробив. Мій рекорд невпинної роботи — 18 годин під час зйомок проекту "Майстер Шеф". А в "Ревізорі" іноді доводиться працювати 24 години на добу. Але втоми не відчуваю: я просто "залізна людина", — розповідає Микола Тищенко.

Микола Тищенко з дружиною Аллою Барановської (фото: прес-служба телеканалу)

Незважаючи на те, що поки що у Миколи немає репетицій, він розуміє, що йому доведеться присвятити новим проектом чимало часу. Тут ресторатор знову спокійний — дружина його розуміє і прощає відсутність спільних годин.

"Звичайно, доведеться відмовитися від вільного часу, який я можу провести зі своєю родиною, я буду менше приділяти уваги своїй дитині. Дружина трохи ображається, тому що подружній борг теж ніхто не відміняв. Але вона розуміє, що це моя робота в першу чергу, що я публічна людина", — пояснює Тищенко.

При цьому телеведучий і бізнесмен уточнив: дружина його не буде ревнувати до партнерки по шоу "Танці з зірками".

"Вона у мене не ревнива. Та й взагалі, красиві жінки не ревнують", — підсумував Микола Тищенко.

Луценко втрачає кілограми і надолужує згаяне, а Злата Огневич згадує давно вивчені руху

Аніта Луценко зізнається, що під час репетицій з дитиною сидить її мама (фото: РБК-Україна/ STYLER)

Також в галасливій тусовці вдалося поспілкуватися з ще двома учасницями нового танцювального сезону — популярним фітнес-тренером Анітою Луценка і співачкою Златою Огневич.

Так, і без того струнка і практично ідеальна Луценко зізнається, що після кількох наполегливих репетицій вона схудла ще больше.

"Я тепер займаюся щодня по 2-3 години. Вже навіть почала худнути", — посміхається Луценко.

"А мої особисті тренування, не в рамках проекту, зараз відійшли на задній план, — зізнається фітнес-тренер. — Хоча я традиційно вранці 15 хвилин займаюся йогою. А потім йду на танці. Увечері в зал і вже не встигаю потрапити. Але дві мої гантелі по 7 кг завжди чекають мене вдома, намагаюся хоча б пару раз з ними працювати", — каже Луценко.

Фітнес-тренер Аніта Луценко впевнена у своїх силах (фото: РБК-Україна/ STYLER)

За словами Аніти, вона займалася танцями років 15 тому. Однак чоловік не дозволяв відвідувати заняття в пізній час.

"Це був невеликий досвід. Хоча це навіть була моя мрія — танцювати. Але мій улюблений тоді сказав мені, що нема чого по ночах танцювати. Потрібно вдома спати. І так мої танці швидко закінчилися", — зазначає Луценко.

Співачка Злата Огневич (фото: РБК-Україна/ STYLER)

Одна з небагатьох зоряних учасниць проекту "Танці з зірками", у якої є значний танцювальний досвід за спиною, — співачка Злата Огневич.

Українська виконавиця підкреслює, що танці завжди присутні в її житті. Крім того, вона активно захоплюється сучасними танцювальними напрямками.

"Я постійно займаюся танцями. Це і класичний балет, а також партерний тренаж, і Соушл-Денс — сучасні танці. Тобто у мене в принципі в цьому плані немає жодних проблем. Перший мій танцювальний досвід почався ще в Криму, в місті Судак, де я виросла. Але там були переважно кримсько-татарські танці. А ось етап і Соушл-Денс почався у мене вже Киевею Це було десь на першому курсі музичного училища ім. Глієра", — розповідає Злата Огневич.

Злата Огневич любить нові виклики (фото: РБК-Україна/ STYLER)

І все ж співачка зізнається, що їй ще належить гарненько вивчити латиноамериканську програму.

"На першій репетиції ми з моїм тренером вивчали латиноамериканські танці, так як вони вважаються складними. Для мене це дійсно нова сторінка. Тому що я більше люблю сучасні танці і у мене вже тіло під них під них підлаштовано. Румба, ча-ча-ча вимагають великих зусиль. Для мене це виклик", — говорить Огневич.

"Я знаю, що потрібно багато займатися і працювати. Коли мені кажуть, мовляв, у когось щось не виходить, я відповідаю, що це все — лінь. При великому бажанні і мотивації можна більш-менш навчитися танцювати навіть якщо ти "дерево", — посміхається Огневич.

Оксана Марченко: "Всі питання через PR-службу"

Оксана Марченко також відвідала презентацію нового сезону "Танці з зірками" (фото: РБК-Україна/ STYLER)

Яскраву презентацію відвідала відома українська телеведуча Оксана Марченко, яка також приєднатися до танцювального викликом нового сезону популярного шоу.

Слід зазначити, що поява Марченко на вечірці було досить несподіваним. Нагадаємо, що раніше деякі журналісти "1+1 медіа" виступили з відкритим протестом проти участі Оксани Марченко на шоу "Танці з зірками". Генеральний директор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко тоді заявив: "У проекті беруть участь найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу, незалежно від їх політичних поглядів і переконань".

У зв'язку з цим посеред червоної доріжки біля центрального входу Національного художнього музею України в Києві, де проходила презентація проекту, зібралися активісти з вимогою прибрати кума Путіна з ефіру". Раніше STYLER висвітлював, як проходила невелика акція.

У світлі всіх подій поспілкуватися особисто з Оксаною Марченко, на жаль, не вдалося. Всі питання просили адресувати PR телеведучої і каналу "1+1".

Прем'єрний ефір проекту "Танці з зірками" відкриють ведучий Юрій Горбунов і співачка Тіна Кароль

Під час офіційної презентації нового сезону "Танці з зірками" стали також відомі імена професійних танцюристів, які будуть навчати і підтримувати своїх "зоряних учнів". Але як саме "зірки" і танцюристи зійдуться в дуетах — секрет. Про це стане відомо лише в день прем'єри — 26 серпня.

Професійні учасники нового сезону "Танці з зірками" (фото: прес-служба телеканалу)

Під оплески присутніх гостей свої невеликі кімнати-привітання презентували: Ігор Кузьменко, Євген Кот, Ілона Гвоздьова, Дмитро Чаплін, Нана, Яна Заєць, Макс Леонов, Катя Білявська, Олександр Прохоров, Юля Сахневич, Шмельова Марія, Максим Єжов і Цибульська Яна

Що стосується членів журі, склад залишається незмінним. Суддівські крісла займуть танцюрист Влад Яма, співак і танцюрист Дмитро Монатік, а також прима-балерина Національної опери України імені Тараса Шевченка Катерина Кухар.

"Любимчиків я вибирати не хочу, поки не побачу їх на паркеті. Хочу судити чесно. І бажаю глядачам отримати задоволення. Мені б хотелоаь, щоб у цьому сезоні було ще більше неожиданноестей. Тому що я бачив багато у своєму житті танців, тому хочеться здивуватися, хочеться стрепенутися. Поки що я неможу вважати нікого сильними. Але ось сьогодні з тих 30-секундым виступів, які я бачив, можу сказати, що сильними для мене були Максим Єжов і Яна Цибульска. Тут і зараз ці двоє мене здивували. Як буде потім, не знаю", — розповів Влад Яма.

Влад Яма з дружиною Ліліаною (фото: РБК-Україна/ STYLER)

А ось креативний продюсер проекту "Танці з зірками 2018" Володимир Завадюк розкрив кілька інтриг майбутнього сезону і прем'єрного випуску:

"У новому сезоні проекту глядачів чекає ще більше танців і тематичні ефіри. В одному з випусків пари будуть танцювати під музичне виконання українських суперзірок, інший ефір буде присвячений подіям, що змінив життя наших учасників, також зірки будуть перевтілюватися в знаменитих персонажів. У першому ефірі співведучою Юрія Горбунова стане Тіна Кароль".

Боксер Денис Берінчик також вийде на паркет нового сезону "Танці з зірками" (фото: РБК-Україна/ STYLER)

Злата Огневич і Павло Зібров (фото: РБК-Україна/ STYLER)

Танцюрист Ігор Кузьменко і боксер Денис Берінчик (фото: РБК-Україна/ STYLER)

Грузинський бізнесмен і "Холостяк 6 Іраклі Макацарія (фото: РБК-Україна/ STYLER)

Танцівниця Ілона Гвоздьова (фото: РБК-Україна/ STYLER)

Український композитор Руслан Квінта (фото: РБК-Україна/ STYLER)

Ведучим вечора був Артем Гагарін (фото: РБК-Україна/ STYLER)

Телеведуча Лілія Ребрик з чоловіком (фото: РБК-Україна/ STYLER)

Співачка Мішель Андраде (фото: РБК-Україна/ STYLER)

Експресивні танцюристи проекту (фото: РБК-Україна/ STYLER)

"Танці з зірками 2018": як пройшла презентація нового сезону популярного проекту (відео: STYLER)