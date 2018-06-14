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TAYANNA подарувала свій голос новому проекту Disney

STYLERЗірки        14.06.2018 - 12:56
TAYANNA (фото: прес-служба співачки)
TAYANNA (фото: прес-служба співачки)

Довгоочікуваний фільм "Суперсімейка 2" виходить в український прокат сьогодні, 14 червня

Нагадаємо, що 13 червня в столичному кінотеатрі "Оскар" відбувся допрем'єрний показ американського супергеройського анімаційного фільму "Суперсімейка 2". В оригіналі мультфільм режисера Бреда Берда має назву "Incredibles 2".

До зіркової команди українського дубляжу приєдналася "Співачка року" за версією премії "Золота Жар-птиця" - TAYANNA, яка давно мріяла взяти участь в озвучуванні мультфільму.

TAYANNA подарувала свій голос новим проектом Disney

TAYANNA озвучила одну з супергероїнь мультфільму

Голосом Таянны в анімаційній стрічці заговорить молода і амбітна супергеройка - Войд. Її суперздібність - пересувати предмети у просторі та маніпулювати об'єктами навколо, створюючи порожнечі, які дозволяють об'єктам з'являтися і зникати. На думку керівника по спецефектам Дарвіна Печі, Войд є одним з найбільш технологічних персонажів.

В оригінальній версії фільму персонажа дублює американська актриса Софія Буш.

Як TAYANNA озвучувала героїню анімаційного фільму "Суперсімейка 2"

"Сучасна анімація дивовижна! Ми із задоволенням дивилися першу частину пригод Суперсімейки з сіном, добре знаємо усіх героїв. Для мене великою і приємною несподіванкою стала участь у дубляжі. Дубляж фільму це неймовірний досвід, ти пропускаєш героя через себе, перевтілюєшся в нього. Моя героїня Войд володіє телекінезом, вона страшенно цікава і емоційна. Переконана, що глядачі її полюблять!" - поділилася своїми враженнями від нового досвіду TAYANNA.

TAYANNA з сином Даніелем

TAYANNA з сином Даніелем

На показ мультфільму в кінотеатр "Оскар" співачка прийшла зі своїм п'ятирічним сином Даніелем, який з величезним задоволенням дивився мультфільм, де голосом одного з персонажів говорила його мама!

Нагадаємо, раніше TAYANNA поділилася гарячими фото з відпочинку.

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Теги: кіно, Disney
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