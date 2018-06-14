TAYANNA подарила свой голос новому проекту Disney

Долгожданный фильм "Суперсемейка 2" выходит в украинский прокат сегодня, 14 июня

Напомним, что 13 июня в столичном кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ американского супергеройского анимационного фильма "Суперсемейка 2". В оригинале мультфильм режиссера Брэда Берда имеет название "Incredibles 2".

К звездной команде украинского дубляжа присоединилась "Певица года" по версии премии "Золотая Жар-птица" - TAYANNA, которая давно мечтала принять участие в озвучивании мультфильма.

TAYANNA озвучила одну из супергероинь мультфильма

Голосом Таянны в анимационной ленте заговорит молодая и амбициозная супергеройка - Войд. Ее суперспособность - передвигать предметы в пространстве и манипулировать объектами вокруг, создавая пустоты, которые позволяют объектам появляться и исчезать. По мнению руководителя по спецэффектам Дарвина Печи, Войд является одним из самых технологичных персонажей.

В оригинальной версии фильма персонажа дублирует американская актриса София Буш.

Как TAYANNA озвучивала героиню анимационного фильма "Суперсемейка 2"

"Сучасна анімація дивовижна! Ми із задоволенням дивилися першу частину пригод Суперсімейки з сином, добре знаємо усіх героїв. Для мене великою і приємною несподіванкою стала участь у дубляжі. Дубляж фільму це неймовірний досвід, ти пропускаєш героя через себе, перевтілюєшся в нього. Моя героїня Войд володіє телекінезом, вона страшенно цікава і емоційна. Переконана, що глядачі її полюблять!" - поделилась своими впечатлениями от нового опыта TAYANNA.

TAYANNA с сыном Даниэлем

На показ мультфильма в кинотеатр "Оскар" певица пришла со своим пятилетним сыном Даниэлем, который с огромным удовольствием смотрел мультфильм, где голосом одного из персонажей говорила его мама!

Напомним, ранее TAYANNA поделилась горячими фото с отдыха.

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