"Тілль, ти свататися приїхав?": у центрі Києва був помічений фронтмен Rammstein

Поява Тілля Ліндеманна в столиці викликала хвилю нових чуток про його роман з LOBODA

Епатажний соліст всесвітньо відомої групи Rammstein Тілль Ліндеманн був помічений на Поштовій площі в центрі Києва. Фото з ним опублікував Vitaliy V. Beletskiy на сторінці "Музей на Поштовій площі" у Facebook.

"До нас завітав Till Lindemann, Rammstein", - зазначив він.

Знаменитий музикант відвідав активістів, які вимагають розірвати договір із забудовником торгового центру і створити на Поштовій площі музей, присвячений знайденим тут старовинним артефактам.

Фото: facebook.com//MuseumOnThePostalSquare

Поява Тілля у Києві викликала величезний ажіотаж у соцмережі. Варто відзначити, що Ліндеманн прогулювався по Києву без супроводу охорони. А от з якою метою музикант прибув до України - поки невідомо.

Користувач Віктор Сокуренко висунув своє припущення щодо мети візиту німця у Київ.

"Опускаючи за дужки підтримку мітингу за музей (тут він, без сумніву, молодець), хочеться запитати: "Тілль, любий, ти свататися приїхав? Так наречена як би тут не живе, шукай у Нью-Йорку #Лобода #Ліндеманн #СоветДаЛюбовь", - написав він, натякаючи на його "відносини" з українською співачкою Світланою Лободою.

Скріншот з соцмережі (facebook.com/principled.vik)

Пізніше Тілль був помічений і в інших місцях міста. Інші користувачі соцмереж також опублікували фото з фронтменом Rammstein.

"То відчуття, коли сидиш собі спокійно снідаєш, і тут за сусідній столик сідає Тілль Ліндеманн", - коментує своє фото в соцмережі користувач ta_bublik.

Фото з Instagram (instagram.com/ta_bublik)

"Зайшли на каву і випадково зустріли соліста Rammstein", - пише користувач Ганна.

Фото з Instagram (instagram.com/annamorgaczowa)

Нагадаємо, продюсер Лободи Нателла Крапівіна прокоментувала другу вагітність співачки. Вона шокувала відвертим зізнанням про свою підопічну.

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